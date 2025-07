La Macédoine du Nord salue les réformes entreprises par le Maroc sous la conduite de SM le Roi

Partager Facebook

La République de Macédoine du Nord salue les réformes de grande envergure entreprises par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les Initiatives Royales Atlantiques.

Dans la Déclaration conjointe, signée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue macédonien, Timčo Mucunski, lundi à Skopje, la Macédoine du Nord a «salué les réformes de grande envergure entreprises au cours des deux dernières décennies sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les efforts renouvelés en faveur du développement politique, économique et social».

La Macédoine du Nord a aussi exprimé son appréciation pour « le Nouveau Modèle de Développement du Maroc et pour la promotion de la régionalisation avancée au Royaume », poursuit la Déclaration conjointe.

Elle a également « salué les Initiatives Atlantiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du continent africain, notamment l’Initiative du Processus des Etats Africains Atlantiques, l’Initiative Royale Internationale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique et le projet de gazoduc Africain Atlantique Nigéria-Maroc». Des initiatives qui visent à faire de l’espace atlantique africain un cadre géostratégique propice au développement intra-africain, tout en favorisant la stabilité et la prospérité en Afrique.

Dans ce sens, la République de Macédoine du Nord a salué le rôle du Royaume du Maroc en tant que « pôle régional de stabilité et relai de croissance et de développement en Afrique ».

LR/MAP