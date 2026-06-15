Le 1er Moharram du nouvel an de l’Hégire 1448 correspond au mercredi 17 juin (Ministère)

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Le 1er Moharram du nouvel an de l’Hégire 1448 correspondra au mercredi 17 juin 2026, a annoncé, lundi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir contacté les délégués du ministère ainsi que les unités des Forces armées royales qui lui ont confirmé la non observation du croissant lunaire du mois de Moharram.

De ce fait, le 1er Moharram du nouvel an de l’Hégire 1448 correspondra au mercredi 17 juin, selon la même source.

Puisse Dieu, en ce mois et ce nouvel an, combler de Ses faveurs Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la grandeur, la gloire et les bienfaits, pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale dans le bonheur et la quiétude et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité.

LR/MAP