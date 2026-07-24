Le Maroc et le Mali réaffirment leur volonté d’imprimer un nouvel élan à leur partenariat stratégique

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Le Royaume du Maroc et la République du Mali ont réaffirmé, vendredi, leur volonté d’imprimer un nouvel élan au partenariat stratégique entre les deux pays.

A l’occasion de la tenue, à Bamako, de la 4e session de la Grande Commission Mixte de Coopération maroco-malienne, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune d’insuffler une nouvelle dynamique au partenariat stratégique entre le Mali et le Maroc, afin de hisser davantage leurs relations économiques, commerciales et de coopération.

Lors de cette session, qui a permis aux deux parties de procéder à un examen approfondi de l’état de leur coopération bilatérale dans les différents secteurs, les deux ministres se sont félicités des liens profonds de fraternité et d’amitié qui unissent les deux pays et ont réitéré leur volonté commune de faire des relations maroco-maliennes un modèle de coopération interafricaine, fondée sur les valeurs de solidarité, de respect et de partage, conformément à la vision éclairée et à la volonté commune de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la Transition, Chef de l’État de la République du Mali, le Général d’Armée Assimi Goita.

Les deux parties ont également salué le rythme soutenu de la coopération bilatérale mutuellement bénéfique et fructueuse, ainsi que les perspectives de diversification et de consolidation de ce partenariat dans des secteurs prometteurs et prioritaires.

A cet égard, les deux ministres ont réitéré la volonté résolue des deux pays de partager leurs expériences et expertises respectives, en se félicitant des missions techniques conduites récemment de part et d’autre, dans la perspective de booster la coopération bilatérale et les projets de partenariat, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de la santé, de l’éducation et de la formation.

Dans le domaine économique et commercial, les deux parties ont, en outre, souligné l’importance du renforcement des échanges entre les opérateurs économiques maliens et marocains et se sont félicitées de la tenue du Forum des affaires organisé en marge de cette session, qui a permis d’identifier de nouveaux domaines d’intérêt commun et de convenir d’actions concrètes visant à renforcer les relations d’affaires entre les deux pays.

Les deux parties se sont félicitées aussi du renforcement du cadre juridique régissant leur coopération bilatérale, à travers la signature de plusieurs accords de coopération et ont réitéré leur engagement à assurer le suivi de leur mise en œuvre, en vue de consolider davantage les relations privilégiées entre le Royaume du Maroc et la République du Mali.

LR/MAP