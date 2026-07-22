Le Maroc copréside à l’ONU une réunion multipartite consacrée à l’examen de la sécurité routière dans le monde

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Le Maroc, représenté par le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul, a coprésidé mardi au siège des Nations Unies une réunion multipartite consacrée à l’examen des progrès accomplis en matière de promotion de la sécurité routière dans le monde.

Coprésidée aux côtés du ministre kirghiz de la Santé, Damirbek Osmonov, la réunion s’est particulièrement penchée sur le rôle du financement, du renforcement des capacités et des contributions des différents acteurs, ainsi que sur l’importance d’un leadership gouvernemental clair pour réaliser des progrès mesurables à l’horizon 2030.

Intervenant à cette occasion, M. Boulaajoul a souligné que, si les gouvernements portent la responsabilité première en matière de sécurité routière, “des progrès durables nécessitent l’action de l’ensemble de la société”.

Il a relevé que la Déclaration sur les progrès réalisés, adoptée lundi par l’Assemblée générale de l’ONU, met notamment en avant le rôle essentiel des institutions de la santé, des collectivités locales, de la société civile, des jeunes et du secteur privé pour améliorer la sécurité routière.

Les contributions de chacun de ces acteurs « doivent aller au-delà du simple plaidoyer », a-t-il affirmé, appelant ces intervenants à assumer pleinement leurs responsabilités en matière de collecte des données, de prévention, de renforcement des capacités des professionnels et de soutien à la mise en œuvre des politiques publiques.

M. Boulaajoul a rappelé que la Déclaration sur les progrès réalisés place également la sécurité routière au cœur du programme plus large du développement durable.

La marche et le vélo en toute sécurité, des transports publics sûrs et accessibles, des vitesses adaptées ainsi que des infrastructures sécurisées “contribuent non seulement à réduire le nombre de décès et de blessés graves, mais aussi à promouvoir la santé publique, l’équité, l’inclusion sociale, l’action climatique, la durabilité environnementale et le développement économique”, a-t-il souligné.

La coprésidence par le Maroc de cette importante rencontre, qui a réuni des responsables gouvernementaux, des représentants d’institutions internationales et des acteurs de la société civile, reflète la confiance dont jouit le Royaume à l’échelle internationale et la reconnaissance de ses efforts en matière de promotion de la sécurité routière aux niveaux national et international.

La rencontre s’est tenue en marge de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la sécurité routière visant à accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), organisée à New York les 20 et 21 juillet.

La résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU sur la sécurité routière fait référence à la Déclaration de Marrakech et mentionne explicitement l’Initiative Royale relative à la création du Prix international Mohammed VI pour la sécurité routière, qui sera décerné lors des prochaines éditions de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière.

LR/MAP