Sur Hautes Instructions de SM le Roi, MM. Bourita et Loudyi reçoivent à Rabat le Haut représentant du Conseil de paix pour Gaza

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En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat Major Général des Forces Armées Royales (FAR) et Président du Comité Al Qods, M. Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger et M. Abdeltif Loudyi, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale ont reçu, en présence du Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud et du Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, mercredi au siège de cette Administration, M. Nickolay Mladenov, Haut représentant du Conseil de paix pour Gaza à la tête d’une délégation de haut niveau composée des responsables de ce Conseil et du Commandant de la Force Internationale de Stabilisation (ISF) à Gaza.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du Royaume du Maroc, en tant que membre fondateur du Conseil de Paix, conformément aux Hautes Directives Royales, annoncées lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix tenue à Washington sous la présidence de Son Excellence Monsieur Donald Trump, Président des Etats-Unis d’Amérique, a été marquée par la signature de l’Accord relatif à la participation du Royaume du Maroc à la Force Internationale de Stabilisation à Gaza, indique un communiqué de l’Administration de la Défense nationale.

Lors de cette rencontre, la partie marocaine a souligné que la participation du Maroc à l’ISF témoigne de l’attachement profond du Royaume aux valeurs de paix, de coopération et de solidarité internationale et contribuera à la réalisation et l’instauration de la paix et la sécurité dans la région du Moyen-Orient.

Elle a ensuite mis en avant l’expérience accumulée par le Royaume du Maroc dans le cadre des opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU ainsi que son engagement constant aussi bien au niveau régional qu’international pour la paix et la stabilité en mettant en relief les initiatives Royales lancées par Sa Majesté le Roi, particulièrement les projets d’intégration régionale qui impactent la sécurité et le progrès social.

De son côté, les hauts responsables du Conseil de paix pour Gaza et le Commandant de l’ISF ont salué vivement l’adhésion du Royaume du Maroc à cette initiative de paix par sa contribution à travers le déploiement d’officiers de haut rang des FAR auprès du Commandement Conjoint de l’ISF, des cadres de la Gendarmerie Royale et de la DGSN ainsi que la mise sur pied d’un hôpital militaire de campagne.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont procédé à la signature de l’Accord relatif à la participation du Royaume du Maroc à la Force Internationale de Stabilisation à Gaza qui constitue le cadre juridique couvrant les aspects technico-opérationnels de cette participation et traduit la volonté commune de contribuer par des actions concrètes humanitaires et sécuritaires à la construction d’un climat de paix et de sécurité dans cette région, conclut le communiqué.

LR/MAP