Rabat accueille le Sommet des Forces Maritimes Africaines (AMFS-2026)

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En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, le Sommet des Forces Maritimes Africaines (AMFS-2026) se tient du 20 au 24 juillet à Rabat.

Organisé par la Marine Royale, en partenariat avec le Commandement de la Composante des Forces Navales des États-Unis en Europe et en Afrique (NAVAF) et le Commandement des Forces des Marines des États-Unis en Europe et en Afrique (MARFORAF), ce Sommet constitue un cadre privilégié d’échanges consacré aux enjeux de la sécurité maritime et au renforcement de la coopération régionale entre les responsables africains et leurs homologues américains, indique un communiqué de l’État-major Général des Forces Armées Royales.

Les travaux s’articulent autour de trois axes majeurs, à savoir la sécurité maritime, la coopération régionale et l’innovation technologique, précise la même source.

Cet événement international de premier plan réunit, outre les pays africains, des responsables civils et militaires du Royaume du Maroc, des États-Unis d’Amérique ainsi que des représentants de l’Arabie Saoudite, du Brésil, de la République de Corée, des Émirats Arabes Unis, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Jordanie, de Malte, de la Norvège, d’Oman, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de Singapour et de Türkiye.

La cérémonie d’ouverture a été coprésidée, du côté marocain, par le Contre-Amiral Mohamed Tahin, Inspecteur de la Marine Royale, et le Colonel-Major Abdellah Athmani, Chef du 2ème Bureau de l’État-major Général des FAR, et du côté américain, par M. Ben Ziff, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique à Rabat, l’Amiral George Wikoff, Commandant NAVAF, et le Général de Division Daniel L. Shipley, Commandant MARFORAF.

Le programme du Sommet comprend plusieurs conférences et présentations animées par des experts du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, portant notamment sur l’Initiative Royale Atlantique, ainsi que par des spécialistes de la Marine Royale.

Les interventions traitent de thématiques variées, parmi lesquelles la coordination dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie, l’évolution des normes de l’Organisation Hydrographique Internationale, le rôle des Commissions Hydrographiques Régionales, la coordination régionale des opérations de recherche et de sauvetage en mer, ainsi que la connaissance et la surveillance du domaine maritime.

En marge de ce Sommet, une exposition consacrée à la sécurité maritime est organisée, le 21 juillet, sous la forme de stands institutionnels animés par la Gendarmerie Royale, la Marine Royale, le Secrétariat d’État chargé de la Pêche Maritime, la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, la Direction Nationale de la Météorologie, l’Agence Nationale des Ports, l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture, l’Institut National de Recherche Halieutique, le Centre National de Coordination et de Sauvetage Maritime, ainsi que les Complexes portuaires de Tanger Med, Nador West Med et Dakhla Atlantique.

LR/MAP