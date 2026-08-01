La voie express Tiznit-Dakhla “Donald J. Trump Highway”, une parfaite illustration de la grande estime mutuelle entre SM le Roi et le Président Trump

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La voie express Tiznit-Dakhla, baptisée « Donald J. Trump Highway », constitue une illustration éloquente de la profondeur des relations d’amitié unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, ainsi que de la grande estime mutuelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président américain Donald J. Trump.

Dans une Lettre en date du 02 juillet 2026, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, avait informé le Président américain de la Très Haute Décision Royale de baptiser la voie express Tiznit-Dakhla du nom du Président des Etats-Unis d’Amérique : « Donald J. Trump Highway ».

Dans cette Lettre, Sa Majesté le Roi a souligné que « Bien que nos relations aient de tout temps été ancrées dans une amitié étroite et une fidélité constante, elles n’ont jamais été aussi vigoureuses et fructueuses que durant vos deux mandats présidentiels ».

S’adressant au Président américain, le Souverain a affirmé que « votre reconnaissance historique, en 2020, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara restera à jamais gravée dans la mémoire des Marocains, de génération en génération », ajoutant qu’ »en effet, cette reconnaissance a donné un élan sans précédent à nos relations bilatérales ».

« En hommage à ce témoignage d’amitié et de paix, et en expression personnelle de Ma Haute considération, J’ai pris la décision de baptiser l’une des infrastructures routières les plus importantes du Royaume, du nom d’ »Autoroute Donald J. Trump ». S’étendant sur plus de 1.055 kilomètres, cette voie est la plus longue infrastructure routière de toute l’Afrique », a précisé Sa Majesté le Roi.

« Axe stratégique d’importance capitale, elle relie le nord et le sud du Maroc, tout en arrimant l’Europe au continent africain. Elle unifie ainsi notre pays, tout comme votre leadership a rapproché nos deux nations d’une manière sans précédent », a poursuivi le Souverain.

Réagissant à cette Initiative à forte portée symbolique, le Président américain a exprimé ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans un message publié sur son réseau social Truth Social, le 26 juillet 2026.

« Merci à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, hautement respecté. Quel immense honneur ! J’espère avoir l’occasion de parcourir un jour, et je l’espère très bientôt, toute la longueur de cette formidable autoroute », a écrit le Président Donald J. Trump.

« Donald J. Trump Highway », un des plus importants projets structurants réalisés dans les provinces du Sud

Cette initiative conforte davantage le caractère exceptionnel du partenariat stratégique liant les deux pays, une relation historique qui n’a cessé de se renforcer sous l’impulsion du leadership des deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Donald J. Trump.

Cette voie express a été réalisée selon les standards internationaux dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche Verte.

L’un des plus importants projets structurants réalisés dans les provinces du Sud, cette voie express reliant Tiznit à Dakhla, en passant notamment par Guelmim et Laâyoune, dote ces régions d’un axe routier aux normes internationales et d’un haut degré de sécurité.

Elle contribue ainsi à réduire sensiblement les temps de parcours, à limiter les interruptions de circulation dues aux inondations et à l’ensablement, tout en facilitant le transport des personnes et des marchandises entre les provinces du Sud et les principaux pôles économiques du Royaume.

« Donald J. Trump Highway », un symbole du partenariat stratégique d’exception entre le Maroc et les Etats-Unis

Au-delà de sa dimension infrastructurelle, la « Donald J. Trump Highway » revêt une portée stratégique majeure. Véritable colonne vertébrale du corridor atlantique marocain, elle s’inscrit dans la Vision Royale visant à faire de la façade atlantique un espace intégré de développement, de coopération et de prospérité partagée avec les pays africains.

Le baptême de cet axe routier au nom du Président Donald J. Trump traduit également la dimension géopolitique de ce projet structurant, qui dépasse le cadre d’une infrastructure nationale pour s’imposer comme un axe stratégique favorisant les échanges et la complémentarité économique en Afrique de l’Ouest, dans le cadre des grandes initiatives atlantiques portées par Sa Majesté le Roi.

Ce noble geste Royal reflète la solidité du partenariat stratégique d’exception unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique et traduit l’excellence des relations entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Donald J. Trump qui a souligné, dans un message adressé au Souverain, à l’occasion de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône, que « cette année, nous célébrons 250 ans d’histoire américaine et d’amitié durable avec le Maroc – un lien forgé dans la confiance et le respect mutuel ».

Dans ce message, le Président américain a aussi confirmé à Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, que « les États-Unis sont clairs : nous reconnaissons la souveraineté du Maroc sur le sahara occidental et nous soutenons la proposition marocaine d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste comme la seule base pour une solution juste et durable ».

Voie de la paix pour la prospérité et l’essor du Maroc et de l’Afrique, « Donald J. Trump Highway » vient renforcer les multiples Initiatives Royales visant à faire du Maroc une locomotive du développement du continent et un hub logistique facilitant les échanges entre l’Europe et l’Afrique.

LR/MAP