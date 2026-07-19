Le Gazoduc Africain Atlantique, une initiative transformatrice jamais entreprise dans la région ouest-africaine (CEDEAO)

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Le projet de Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc constitue l’une des initiatives transformatrices jamais entreprise dans la région ouest-africaine, a souligné dimanche à Lungi (Sierra Leone), le président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray.

Dans une allocution à l’occasion de la 69e Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, M. Alieu Touray a ajouté que ce Gazoduc contribuera « au développement de projets d’infrastructures stratégiques dans la région, au service de notre avenir commun ».

Et de poursuivre que le Gazoduc Africain Atlantique permettra le renforcement de l’intégration régionale et le désenclavement des pays de la région.

« En reliant plusieurs Etats côtiers d’Afrique de l’Ouest à travers un important corridor énergétique, le Gazoduc promet de renforcer la sécurité énergétique, de soutenir l’industrialisation, de créer des emplois et de consolider l’interdépendance économique entre les pays de la région », a-t-il dit.

LR/MAP