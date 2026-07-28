Sahara | La Bulgarie réaffirme son soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

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Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger du Royaume du Maroc, M. Nasser Bourita, s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec la ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie, Mme Velislava Petrova.

Au cours de cet entretien, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations maroco-bulgares, fondées sur des liens d’amitié de longue date et sur le respect mutuel. Ils se sont également réjouis de la célébration du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de Bulgarie, soulignant le caractère pérenne de leur partenariat ainsi que l’engagement commun qui a toujours caractérisé leurs relations bilatérales.

Les deux ministres sont convenus de renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment à travers un dialogue politique régulier ainsi que le développement de la coopération économique et culturelle. Ils ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité dans leurs régions respectives.

S’agissant de la question du Sahara marocain, Mme Petrova a souligné que « la Bulgarie se félicite de l’adoption de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies et réaffirme qu’elle considère l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base sérieuse, crédible et réaliste permettant de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le contexte de l’adoption de la résolution 2797 (2025), la Bulgarie reconnaît qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait constituer la solution la plus réaliste au différend. »

Les deux ministres ont également réaffirmé leur soutien au Secrétaire général des Nations Unies et à son Envoyé personnel, ainsi qu’aux efforts visant à faire progresser le processus politique en vue d’aboutir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable.

Par ailleurs, les ministres ont procédé à un échange de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt prioritaire et sont convenus de renforcer leur coordination ainsi que leurs consultations au sein des enceintes multilatérales.

LR/MAP