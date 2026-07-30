Fête du Trône, une occasion pour célébrer les réalisations accomplies sous la conduite de SM le Roi (M. Akhannouch)

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La commémoration du 27e anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres constitue une occasion pour célébrer les réalisations accomplies sous la conduite du Souverain en vue de répondre aux aspirations du peuple marocain, a affirmé, jeudi à M’diq, le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch.

« Nous félicitons Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, à l’occasion du 27e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres », a-t-il déclaré à la presse à l’issue de la réception présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône.

Ce glorieux événement offre l’occasion de mettre en avant les différentes réalisations accomplies durant ces dernières années, a dit M. Akhannouch.

« Nous vivons un nouveau chapitre du processus de développement à même de permettre au Maroc de consolider sa dynamique de croissance et les réformes majeures engagées et de conforter les acquis engrangés durant les dernières années », a souligné le Chef du gouvernement.

LR/MAP