La Fondation Mohammed V pour la Solidarité publie un ouvrage retraçant ses 25 premières années d’action

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La Fondation Mohammed V pour la Solidarité vient de publier un ouvrage consacré à ses vingt-cinq premières années d’action (1999-2024), sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Richement illustré de photos de Sa Majesté le Roi, cet ouvrage de référence retrace les étapes marquantes de l’évolution de la Fondation depuis sa création, en mettant en exergue les programmes, initiatives et réalisations menés sous l’impulsion du Souverain, ainsi que les projets emblématiques qui ont contribué à forger son modèle d’intervention au service des populations démunies et les plus vulnérables.

À travers ses 159 pages, ce livre illustre aussi l’engagement constant de la Fondation en faveur de l’intérêt général, à travers des enjeux majeurs de développement humain : accès aux soins, à l’éducation et à la formation, inclusion des personnes en situation de handicap, ainsi que l’intégration économique des femmes et des jeunes. Il rend également hommage aux initiatives pionnières et aux réalisations qui ont jalonné son action et continuent d’en attester la portée et l’impact.

Depuis sa création, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a ainsi adopté une approche multidimensionnelle et intégrée au service de l’égalité des chances et de l’amélioration des conditions de vie des plus démunis, lit-on dans cet ouvrage, précisant que la Fondation s’est engagée sur des enjeux sociétaux majeurs, à travers des programmes structurés adaptés aux besoins des populations, porteurs d’innovation et complémentaires aux politiques publiques.

« Depuis 1999, 10,13 milliards de dirhams ont été engagés par la Fondation, dont 52% pour aider les personnes vulnérables, 19,4% pour favoriser l’inclusion économique des femmes et des jeunes, 18,3% pour améliorer l’accès à la santé et 10,4% pour développer la coopération solidaire », indique l’ouvrage, ajoutant que « chaque année, des millions de personnes issues des zones rurales et urbaines, Marocains Résidant à l’étranger et de l’international, bénéficient des nombreuses initiatives de la Fondation ».

En 25 ans, la Fondation n’a cessé de poursuivre la vision Royale en agissant dans une logique d’intérêt général. Chaque jour, elle entreprend, encourage et rassemble les parties-prenantes pour apporter des solutions qui changent la donne face à l’enjeu de l’égalité sociale et du bien-être collectif.

En effet, poursuit l’ouvrage, la Fondation a tissé au fil des années un réseau partenarial solide, composé d’acteurs associatifs, d’opérateurs publics et privés, de mécènes, d’individus et d’organismes internationaux avec lesquels ont été initiés divers modes d’action et de multiples formes d’engagement.

Ce modèle d’intervention, souligne-t-on, qui repose aujourd’hui encore sur la dimension collective de l’effort et l’ancrage local, a constitué un atout majeur dans la bonne conduite et la pérennité des projets. Il représente, envers les populations bénéficiaires, un gage de responsabilité et la volonté partagée de contribuer positivement au changement.

« Acteur clé du champ social, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité demeure un symbole d’engagement et d’innovation sociale », affirme-t-on dans cet ouvrage, qui ajoute que la Fondation, forte du chemin parcouru, maintient le cap de sa mission : continuer à développer la solidarité au service de l’intérêt général, agir au plus près des populations et construire une société plus inclusive.

LR/MAP