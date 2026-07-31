Le déficit commercial augmente à 198,38 MMDH à fin juin (Office des changes)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le déficit commercial a atteint 198,38 milliards de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de 2026, en hausse de 23,5% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Ce déficit est dû à l’accroissement des importations de biens (+15,3% à 458,77 MMDH) plus important que celui des exportations (+9,7% à 260,39 MMDH), explique l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que le taux de couverture a perdu 2,8 points pour s’établir à 56,8%.

L’évolution des importations couvre une hausse pour plusieurs produits, notamment les produits bruts (+37,7% à 28,82 MMDH), les produits finis d’équipement (+21,2% à 112,34 MMDH), les produits finis de consommation (+14,2% à 111,11 MMDH) et les demi-produits (+3,7% à 87,850 MMDH).

Les achats de produits alimentaires ont également connu une légère hausse de 1,4% pour s’établir à 48,876 MMDH.

Concernant les exportations, leur augmentation est attribuable essentiellement à l’amélioration des ventes de l’automobile (+17,4% à 93,65 MMDH) et de l’aéronautique (+19,3% à 17,32 MMDH).

À l’inverse, les exportations des secteurs “Textile et cuir”, “Électronique et électricité”, et “Phosphates et dérivés” ont diminué respectivement de 6,5%, 4,4% et 2,3%.

Le secteur “Agriculture et agro-alimentaire” a, pour sa part, enregistré une hausse de 5,7%.

Parallèlement, l’Office des changes fait état d’un accroissement de l’excédent de la balance des services de 16,8% à 80,03 MMDH, suite à l’augmentation conjointe des importations (+11,6% à 81,12 MMDH) et des exportations (+14,1% à 161,15 MMDH).

LR/MAP