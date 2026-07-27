Tanger Med | Escale du CMA CGM NOTRE DAME, l’un des plus grands porte-conteneurs au monde

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Le CMA CGM NOTRE DAME, l’un des plus grands porte-conteneurs au monde, a fait escale, lundi, au terminal à conteneurs TC2 au port Tanger Med, confirmant le rôle stratégique de cette infrastructure portuaire dans le réseau maritime mondial.

Déployé sur le service emblématique French Asia Line (FAL 3), reliant l’Asie à l’Europe, ce navire, propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), fera désormais escale régulièrement au port Tanger Med, premier port de la Méditerranée et d’Afrique, et partenaire stratégique du Groupe CMA CGM.

Mis en service en mai 2026, le CMA CGM NOTRE DAME, de dernière génération et d’une capacité de 24.212 EVP (équivalent vingt pieds), a déjà marqué son entrée en service par une cérémonie de baptême au Havre, suivie d’escales à Rotterdam, Hambourg et Anvers, avant son arrivée à Tanger Med, au terminal à conteneurs TC2 opéré par Eurogate.

Dans une déclaration à la presse, le Directeur général de CMA CGM Maroc, Florian Goupil, s’est félicité de cette escale, soulignant que « Tanger Med est un partenaire stratégique du Groupe et un hub majeur de notre réseau maritime mondial ».

« En tant que l’un des plus grands porte-conteneurs au monde et le plus grand navire sous pavillon français, il illustre l’engagement de CMA CGM en faveur de l’innovation et de la décarbonation du transport maritime », a-t-il ajouté.

M. Goupil a également mis en avant la présence de longue date du groupe au Maroc, ainsi que ses investissements continus dans les infrastructures portuaires du Royaume, témoignant de sa confiance dans le potentiel du port et de sa volonté d’accompagner durablement le développement du commerce extérieur marocain.

De son côté, le Directeur des opérations maritimes de la Capitainerie du port Tanger Med, Adil Aït Oualil, a indiqué que cette escale témoigne de la performance du port et sa capacité à accueillir les plus grands navires au monde.

M. Aït Oualil a relevé qu’en 2025, le port Tanger Med a enregistré près de 17.000 escales, dont 1.300 assurées par des navires de plus de 290 mètres de longueur, précisant que cette performance repose sur des infrastructures de classe mondiale, la productivité des terminaux, ainsi que l’expertise des ressources humaines mobilisées dans les domaines de la capitainerie, du pilotage et des services portuaires.

Il a, en outre, souligné que cette escale met en évidence les avancées du port en matière de digitalisation et d’optimisation continue des opérations, affirmant que Tanger Med œuvre en permanence pour garantir aux armateurs des escales de qualité, performantes et sécurisées.

Pour sa part, la commandante du navire, Marine-Caroline Guillou, s’est félicitée du bon déroulement de l’escale, qualifiant la manœuvre d’accostage de « cas d’école » et saluant « un service de pilotage extraordinaire » qui a permis au navire d’accoster en toute sécurité.

À cette occasion, des trophées commémoratifs ont été échangés entre les représentants du CMA CGM NOTRE DAME, le commandement du navire et la Capitainerie du port Tanger Med.

Premier d’une série de dix porte-conteneurs de 24.000 EVP immatriculés sous pavillon français, le CMA CGM NOTRE DAME incarne la stratégie du Groupe visant à accélérer la décarbonation du transport maritime, grâce à l’innovation technologique et à la diversification des sources d’énergie.

Conçu pour fonctionner au GNL, le navire est compatible avec le bio-GNL d’origine renouvelable et pourra, à terme, utiliser de l’e-méthane de synthèse, illustrant ainsi l’approche progressive du Groupe dans le déploiement des énergies bas carbone.

Aujourd’hui, CMA CGM exploite l’une des plus importantes flottes au monde de navires à motorisation dual-fuel et poursuit ses investissements dans des technologies bas carbone, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Le Groupe prévoit, à l’horizon 2031, de disposer de près de 200 porte-conteneurs capables d’utiliser des énergies à faible empreinte carbone.

LR/MAP