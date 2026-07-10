Le Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi, place l’action humanitaire au cœur de ses priorités (El Khamlichi)

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Le Royaume du Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, place l’action humanitaire au cœur de ses priorités, a souligné vendredi à Rabat la présidente de la Commission nationale du droit international humanitaire (CNDIH), Farida El Khamlichi.

S’exprimant à l’ouverture du Colloque international sur « l’action humanitaire multilatérale à la croisée des chemins: défis et enjeux », Mme El Khamlichi a affirmé que le Royaume s’est imposé, depuis son indépendance, comme un acteur majeur en matière de maintien de la paix et de solidarité internationale, en particulier sur le continent africain.

A cet égard, la présidente de la CNDIH a mis en avant l’engagement constant du Maroc en faveur d’un système humanitaire multilatéral plus juste et plus équitable, tout en prenant en considération les priorités des pays en développement.

Par ailleurs, elle a indiqué que ce rendez-vous offre l’occasion d’établir un diagnostic précis des obstacles et défis auxquels est confrontée l’action humanitaire multilatérale, ainsi que d’identifier les facteurs majeurs fragilisant l’efficacité de la solidarité internationale, notamment la baisse de l’aide publique au développement, les crises climatiques et géopolitiques, outre les difficultés financières des organisations non gouvernementales.

Pour sa part, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a relevé que la crise que traverse actuellement l’action humanitaire internationale dépasse le simple manque de moyens financiers et touche directement l’efficacité du système multilatéral dans ce domaine.

Les difficultés liées à la mise en application effective du droit international humanitaire sont à même de compromettre la confiance des citoyens dans les institutions internationales et de fragiliser la protection des populations les plus vulnérables.

De son côté, la présidente de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), Kate Forbes, a souligné que face à l’explosion et à la complexité croissante des besoins humanitaires à travers le monde, aucune institution ne peut agir seule, d’où l’importance d’une mobilisation collective afin de relever efficacement ces défis.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur régional de l’IFRC pour la région MENA, Cristian Cortez Cardoza, elle a estimé que l’avenir de l’action humanitaire repose essentiellement sur le renforcement de la confiance, du dialogue et du respect des principes fondamentaux, appelant à renouveler l’engagement collectif en faveur de la solidarité et de l’humanité.

Organisé par la CNDIH, ce colloque a réuni des responsables institutionnels, des personnalités engagées dans le domaine des droits de l’Homme ainsi que plusieurs ambassadeurs.

Il se veut une plateforme d’échange entre les différents acteurs nationaux et internationaux afin de mettre en lumière l’engagement constant du Maroc en faveur de l’action humanitaire multilatérale, d’examiner les moyens d’en renforcer l’efficacité et d’ouvrir une réflexion sur les défis et les perspectives de l’aide humanitaire à l’échelle internationale.

LR/MAP