Sécurité routière | Mme El Moutawakel plaide à l’ONU pour une nouvelle vision de la mobilité

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Le temps est venu d’aller au-delà des changements progressifs et d’élaborer une nouvelle vision en faveur d’une mobilité plus sûre, a plaidé devant l’Assemblée générale des Nations Unies, Mme Nawal El Moutawakel, qui s’exprimait en sa qualité de personnalité de haut niveau engagée dans la promotion de la sécurité routière.

Intervenant à la clôture de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la sécurité routière, mardi, Mme El Moutawakel a souligné que la sécurité routière ne devrait jamais être une “préoccupation secondaire”, mais qu’elle doit être “intégrée dans la conception de nos villes et de nos infrastructures”.

La sécurité routière, a-t-elle soutenu, est l’affaire de tous. Un succès dans ce domaine “nécessite l’engagement collectif des secteurs des transports, de la santé, de l’éducation, de l’urbanisme, de la finance et de la technologie, ainsi que de la société civile, du monde universitaire et du secteur privé”.

Mme El Moutawakel a également appelé à redéfinir la mobilité, notant que l’objectif n’est plus simplement de faire circuler davantage de véhicules, “mais d’assurer des déplacements sûrs, équitables et durables pour tous”.

À mesure que les sociétés évoluent, les défis se transforment également, a fait remarquer l’oratrice, pointant du doigt l’urbanisation rapide, la transformation numérique, les nouvelles formes de mobilité et l’évolution des modes de travail qui “nous obligent à rester agiles, innovants et tournés vers l’avenir”.

Initiée par la présidence de l’Assemblée générale des Nations unies et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette Réunion de haut niveau s’est tenue sous le thème : “Intensifier et accélérer la mise en œuvre des engagements visant à réduire de moitié les décès et les blessures dus aux accidents de la route d’ici à 2030”.

LR/MAP