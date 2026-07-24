Le Mali réaffirme son engagement en faveur de l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique

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La République du Mali a réaffirmé son engagement en faveur de l’Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, ainsi que sa volonté d’initier la mise en œuvre progressive des projets proposés dans le cadre de cette Initiative.

En effet, le Communiqué conjoint adopté à l’issue de la 4e session de la Grande Commission Mixte de Coopération maroco-malienne, dont les travaux ont été clôturés vendredi à Bamako, a souligné l’importance de cette Initiative Royale et son rôle dans le renforcement de la coopération interafricaine.

Dans le même esprit, la partie malienne a rappelé l’importance de l’audience historique accordée, le 28 avril 2025, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération « Alliance des États du Sahel » (AES), et réaffirmé l’engagement constant en vue de l’opérationnalisation de cette Initiative Royale, ainsi que la volonté de mettre en œuvre progressivement les projets proposés dans le cadre de cette Initiative de Sa Majesté le Roi.

La 4e session de la Grande Commission Mixte de Coopération maroco-malienne a clos ses travaux sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui effectue ce vendredi une visite de travail à Bamako, et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop.

LR/MAP