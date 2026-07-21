AMFS 2026 | Ouverture à Rabat du Sommet des Forces Maritimes Africaines

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Le Sommet des Forces Maritimes Africaines (AMFS-2026), organisé par la Marine Royale, en partenariat avec le Commandement de la Composante des Forces Navales des États-Unis en Europe et en Afrique (NAVAF) et le Commandement des Forces des Marines des États-Unis en Europe et en Afrique (MARFORAF), s’est ouvert, mardi à Rabat.

S’exprimant à l’ouverture de ce Sommet, le Contre Amiral Mohamed Tahin, Inspecteur de la Marine Royale, a affirmé que sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Royaume du Maroc a constamment préconisé une approche intégrée alliant défense, développement et coopération.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a toujours souligné l’importance stratégique des espaces maritimes atlantiques de l’Afrique en tant que moteur de prospérité et plateforme de solidarité entre les nations africaines, a-t-il ajouté.

De son côté, l’Amiral George Wikoff, Commandant la Composante des Forces Navales des États-Unis en Europe et en Afrique (NAVAF), a affirmé que l’AMFS 2026 témoigne de l’engagement commun et collectif pour le renforcement et la préservation de la sécurité maritime à l’échelle régionale, notant que les dangers qui guettent le domaine maritime ont des conséquences régionales et mondiales, d’où l’impératif de prôner une approche participative en vue de faire face aux menaces visant la sécurité maritime mondiale.

La participation des différents intervenants à ce Sommet démontre leur engagement pour améliorer la sécurité et la stabilité sur le plan maritime, a-t-il précisé, soulignant l’importance de se doter d’un écosystème de défense renforcé, ayant pour piliers majeurs le partenariat et l’innovation.

A cet égard, il a mis en avant l’importance de ce Sommet qui offre à tous les intervenants un espace pour discuter des capacités à renforcer et des moyens à améliorer pour contribuer à l’optimisation de la sécurité maritime à l’échelle régionale et mondiale.

Pour sa part, le Général de Division Daniel L. Shipley, Commandant MARFORAF, a indiqué que ce Sommet vient démontrer les efforts déployés en vue d’assurer la sécurité et la prospérité et de consolider le partenariat avec les pays d’Afrique, soulignant la persistance de nombreux défis (trafic de tout genre, pêche illégale, extrême violence…) malgré les récentes évolutions enregistrées.

Ces menaces sont transnationales et exigent une réponse collective, d’où l’importance de ce Sommet qui se veut un espace privilégié de collaboration et d’innovation, a-t-il ajouté.

« Notre objectif à travers ce conclave est de raffermir les partenariats, d’améliorer la coopération régionale et de soutenir les efforts au service de la sécurité, de la paix et de la prospérité », a indiqué le Général de Division Daniel L. Shipley, Commandant MARFORAF.

« Cette approche fondée sur la consolidation des partenariats, le renforcement des capacités et la recherche de solutions efficientes permettra d’améliorer notre capacité à renforcer les fondations de la sécurité globale », a-t-il poursuivi, estimant que les conclusions de ce sommet adossées aux capacités développées et aux relations tissées, devront améliorer la sécurité de l’Afrique pour les générations à venir.

LR/MAP