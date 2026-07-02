La MAP tient la première édition internationale de son Town Hall à Washington

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L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a tenu, jeudi, la toute première édition internationale de son Town Hall à Washington, qui a été l’occasion de célébrer les 250 ans du partenariat et de l’alliance historiques d’exception liant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.

Organisée sous le thème « Royaume du Maroc – États-Unis d’Amérique : D’un partenariat historique à une alliance stratégique », cette édition intervient dans un contexte marqué par une dynamique stratégique renouvelée dans les relations entre Rabat et Washington, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Donald Trump.

Cette évolution vertueuse s’illustre en particulier à travers la reconnaissance en 2020 par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, une position sans équivoque qui réaffirme la centralité du Royaume dans les dynamiques stratégiques émergentes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Intervenant à cette occasion, le Directeur Général de la MAP, M. Fouad Arif, a d’emblée déclaré que l’organisation de la toute première édition internationale du MAP Town Hall à Washington renseigne sur la mission intrinsèque de l’agence nationale marocaine de presse qui ne se contente pas de rapporter l’actualité mais qui oeuvre aussi à créer des espaces où se croisent idées, perspectives et réflexions stratégiques.

En tant qu’institution médiatique publique, la MAP aspire, à juste titre, à devenir non seulement un pourvoyeur d’information, mais aussi un facilitateur de dialogue entre le Maroc et le monde, a affirmé M. Arif.

Évoquant les relations stratégiques entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique qui fêtent, cette année, leur 250è anniversaire, le Directeur Général de la MAP a salué un partenariat diplomatique des plus anciens de l’histoire moderne, rappelant que le Maroc fut la première nation au monde à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis en 1777.

Cette relation privilégiée a été raffermie par la signature en 1786 de l’accord de paix et d’amitié, l’un des plus anciens encore en vigueur dans l’histoire diplomatique américaine, a-t-il souligné.

Tout au long des 19e et 20e siècles, cette relation ininterrompue n’a cessé de s’approfondir, de la Légation de Tanger – première propriété diplomatique américaine à l’étranger – à la Conférence d’Anfa durant la Seconde Guerre mondiale; de l’indépendance du Maroc à sa désignation comme allié majeur hors-OTAN, de l’Accord de libre-échange au Dialogue stratégique jusqu’à la reconnaissance historique, par les États-Unis, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara en 2020, a fait valoir M. Arif.

Pour lui, il ne s’agit pas simplement d’une succession d’étapes marquantes, mais l’histoire d’une relation qui a continuellement évolué tout en demeurant remarquablement constante dans ses fondements.

En plus de deux siècles, ce partenariat a évolué de la reconnaissance à l’amitié, de l’amitié à la confiance et de la confiance à la crédibilité, a-t-il enchaîné.

Désormais, cette évolution a donné corps à une “véritable et indispensable” alliance, à la faveur de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il affirmé, notant que le Souverain a constamment considéré les États-Unis non pas simplement comme un allié, mais en tant que partenaire stratégique pour le développement à long terme du Maroc.

Cette vision est demeurée remarquablement constante, a dit M. Arif, expliquant que sous la conduite de Sa Majesté le Roi, le Maroc a transformé la stabilité, les réformes et la vision à long terme en atouts stratégiques, alors que la résilience institutionnelle s’est muée en crédibilité internationale et l’ouverture économique s’est traduite par une attractivité stratégique.

Dans la même veine, le Directeur Général de la MAP a mis en avant le positionnement “unique et stratégique” du Maroc qui relie les États-Unis non seulement à l’Afrique du Nord, mais aussi à l’Atlantique, au Sahel, à la Méditerranée et au continent africain dans son ensemble.

La relation exceptionnelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Donald Trump a donné à cette alliance une dynamique décisive, a affirmé M. Arif.

Dans la même lignée, il est revenu sur la reconnaissance historique par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, notant que cette annonce a marqué bien plus qu’une décision diplomatique importante.

Elle a constitué une puissante marque de confiance dans le rôle stratégique du Maroc, ainsi que dans la stabilité, la fiabilité et la vision que le Royaume apporte à un environnement international marqué par une incertitude croissante, a-t-il indiqué, ajoutant que cette dynamique continue aujourd’hui de façonner une alliance fondée non pas simplement sur des intérêts communs, mais sur des perspectives stratégiques partagées.

La tenue à Washington de la toute première édition internationale de MAP Town Hall intervient au moment où les relations historiques entre le Maroc et les Etats-Unis vivent au rythme d’une profondeur stratégique renouvelée ces dernières années, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Donald Trump.

Marquée par la participation d’un parterre de personnalités politiques, diplomatiques, académiques, culturelles et médiatiques à Washington, ainsi que par plusieurs représentants de Think Tanks américains influents, cette première édition visait à explorer, à travers des panels et des échanges fructueux, le passé, le présent et l’avenir de l’alliance stratégique liant Rabat et Washington.

LR/MAP