Rabat | Signature d’un MoU sur les infrastructures numériques, du Cloud Computing et de l’IA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et Vertiv, leader mondial des infrastructures numériques critiques, ont signé, lundi à Rabat, un Mémorandum d’entente (MoU) portant sur le développement des infrastructures numériques, du Cloud Computing et de l’intelligence artificielle (IA).

Paraphé par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le directeur général pour l’Afrique chez Vertiv, Wojtek Piorko, ce partenariat vise à accompagner les ambitions du Royaume en matière de transformation numérique.

Cette coopération, qui prévoit l’échange d’expertise, l’élaboration d’études techniques et l’exploration de solutions innovantes en matière d’infrastructures critiques entre le ministère de la Transition numérique et Vertiv, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Maroc Digital 2030 et de la Feuille de route AI Made in Morocco.

Il permettra également à Vertiv d’accompagner les réflexions techniques relatives aux infrastructures de centres de données, aux solutions électriques de refroidissement, ainsi qu’aux technologies nécessaires au développement d’infrastructures cloud intensif, et au ministère d’identifier les priorités nationales, de faciliter la coordination avec les acteurs publics concernés et d’examiner les recommandations techniques proposées.

Dans une allocution à cette occasion, Mme El Fallah Seghrouchni a indiqué que les infrastructures numériques constituent un pilier essentiel de la souveraineté numérique du Maroc et un levier déterminant pour le développement de l’IA, de l’innovation et de la modernisation des services publics.

Elle a également affirmé que l’expertise internationale de Vertiv permettra d’enrichir la réflexion engagée par le ministère sur les conditions nécessaires au développement d’infrastructures numériques performantes, résilientes, évolutives et adaptées aux besoins futurs du Maroc.

Dans ce sens, Mme El Fallah Seghrouchni a exprimé le souhait que cette collaboration ouvre la voie à des échanges techniques durables et à une coopération fructueuse au service de la transformation numérique du Royaume.

Cette coopération s’inscrit notamment dans le projet de développement d’un centre de données souverain de 50 MW à Rabat, destiné à renforcer les capacités nationales en matière de cloud souverain, d’hébergement des services publics numériques, de plateformes d’intelligence artificielle et de calcul haute performance et de cybersécurité.

Aussi, cette infrastructure stratégique est appelée à contribuer à soutenir la numérisation de l’administration, le développement de nouveaux services numériques et l’ambition du Royaume de devenir un hub numérique régional.

LR/MAP