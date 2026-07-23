Forum d’Affaires Mali-Maroc à Bamako | Le Maroc et le Mali ouvrent une nouvelle étape de leur partenariat économique

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La Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), ont organisé aujourd’hui à Bamako le Forum d’Affaires Mali-Maroc, en marge de la 4ème session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Mali.

Ce Forum a connu la participation de M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc, de M. Moussa Alassane Diallo, Ministre de l’Industrie et du Commerce de la République du Mali, de M. Mehdi Tazi, Président de la CGEM, de M. Madiou Simpara, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali, de M. Mossadeck Bally, Président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), ainsi que de plus de 300 opérateurs économiques marocains et maliens, témoignant de l’intérêt fort et croissant des communautés d’affaires des deux pays pour créer de nouvelles opportunités de collaboration et de co-investissement. Conduite par M. Mehdi Tazi, la délégation marocaine regroupait des entreprises représentant de nombreux secteurs stratégiques, notamment l’agroalimentaire, l’énergie, les BTP, l’immobilier, les mines, la finance, les télécommunications et la logistique.

Le Forum a été marqué par la signature d’un protocole d’accord entre la CGEM et le CNPM, officialisant la relance du Conseil d’Affaires Maroc-Mali. Cette plateforme permanente de dialogue aura pour mission d’identifier et de promouvoir des projets d’investissement, d’accompagner les entreprises marocaines et maliennes dans leurs démarches, de faciliter les mises en relation entre partenaires, et de porter auprès des autorités compétentes les recommandations visant à améliorer l’environnement des affaires et à lever les obstacles rencontrés par les opérateurs économiques. Ce Conseil d’Affaires est présidé par M. Moncef Ziani du côté marocain et par M. Sory Ibrahima Maiga du côté malien.

Un second accord a été signé entre la FENELEC et la FENEM, afin de renforcer la coopération entre les entreprises marocaines et maliennes dans le secteur de l’énergie.

Les interventions ont souligné que le Maroc et le Mali partagent une même conviction : l’avenir du continent passe par un commerce intra-africain plus dynamique, des chaînes de valeur régionales plus intégrées et le développement de projets structurants créateurs de valeur ajoutée et d’emplois. Dans cette perspective, l’Initiative Royale Atlantique portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, ouvre d’importantes perspectives pour renforcer la connectivité régionale, fluidifier les échanges et bâtir un espace de prospérité partagée au service de l’intégration économique africaine.

Les travaux se sont poursuivis par un panel consacré au cadre réglementaire des affaires et aux opportunités d’investissement au Mali et au Maroc, réunissant notamment des représentants de l’API-Mali, de l’APEX-Mali, de l’AMDIE, de MASEN et du Conseil d’Affaires Maroc–Mali. Les participants ont ensuite pris part à une importante séquence de rencontres B2B, B2G et G2G, favorisant la mise en relation directe entre entreprises et institutions des deux pays.

Ce Forum marque une nouvelle étape dans les relations économiques entre le Maroc et le Mali et traduit une ambition commune : faire évoluer une relation historique de confiance vers un partenariat d’investissement, de co-développement et de création de valeur encore plus fort. Il s’agit désormais de bâtir un espace économique où les entreprises marocaines investissent au Mali pour accompagner sa dynamique de développement, tandis que les entreprises maliennes trouvent au Maroc une plateforme industrielle, logistique et financière leur permettant d’accéder aux marchés mondiaux.

LR/MAP