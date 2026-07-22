Temara | Coup d’envoi à Harhoura de la 7e édition du Festival Ciné-Plage 2026

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La 7e édition du Festival Ciné-Plage Harhoura s’est ouverte, mardi soir à la plage Sidi El Abed, en présence de responsables institutionnels, d’élus locaux et de nombreuses personnalités du monde du cinéma et du théâtre.

Organisée à l’initiative de l’Association marocaine de l’art sans frontières (AMAF), en partenariat avec la commune de Harhoura et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette manifestation culturelle vise à promouvoir le cinéma marocain et à offrir au grand public un espace de rencontre autour de la création cinématographique.

La cérémonie d’ouverture a été rythmée par plusieurs temps forts, notamment une prestation musicale de l’artiste Maria Naciri, un hommage aux artistes marocains disparus au cours de l’année écoulée, la projection d’une capsule retraçant les moments marquants des précédentes éditions du festival, ainsi que la présentation des jurys des compétitions officielles.

S’exprimant à cette occasion, le directeur du Festival Ciné-Plage et président de l’AMAF, Abdelouahed Mjahed, a rappelé que ce festival est né, il y a près de neuf ans, d’une simple ambition consistant à célébrer le cinéma marocain, à renforcer l’identité culturelle nationale et arabe et à mettre en lumière les talents locaux de Harhoura et de sa région.

Cette ambition, a-t-il relevé, s’est progressivement élargie pour faire du Festival une plateforme ouverte sur les cinémas africain, européen et international, tout en demeurant fidèle à sa vocation première de promotion de la création marocaine et arabe.

M. Mjahed a, par ailleurs, affiché l’ambition de faire du festival une plateforme de coproduction, d’échange d’expériences, de formation des jeunes et d’organisation d’ateliers internationaux réunissant des créateurs de différents continents.

Pour sa part, le président de la commune de Harhoura, Mohamed Lakhrif, a souligné que l’organisation de cette manifestation s’inscrit dans la vision de la commune visant à faire de la culture un levier du développement territorial, rappelant le rôle du cinéma dans la diffusion des valeurs de citoyenneté, d’ouverture et de coexistence.

La tenue du festival dans un espace naturel ouvert constitue l’une de ses principales singularités, en rapprochant le cinéma du grand public et en faisant de la plage un espace d’échange, de dialogue et de découverte, a-t-il indiqué.

M. Lakhrif a également réaffirmé l’engagement de la commune à poursuivre son accompagnement des initiatives culturelles et artistiques, en partenariat avec les différents acteurs institutionnels et associatifs, afin de consolider la place de Harhoura comme destination culturelle et touristique.

L’un des moments marquants de cette soirée a été l’hommage rendu à l’acteur Rachid El Ouali, en reconnaissance de son parcours artistique de plus de quatre décennies et de son engagement constant en faveur du cinéma marocain et du Festival Ciné-Plage depuis ses premières éditions.

À cette occasion, l’artiste Abdelkebir Rgagna a retracé les principales étapes de la carrière de Rachid El Ouali dans le cinéma, la télévision et la création, mettant en avant ses qualités humaines, son humilité et son engagement en faveur des initiatives culturelles.

Le producteur Abdelilah El Jaouhary a, quant à lui, salué l’artiste au « don sans limite dans l’autel de l’art » qui a marqué plusieurs générations par la richesse de son œuvre et son attachement aux valeurs de solidarité et de transmission.

M. El Ouali a, de son côté, exprimé sa gratitude aux organisateurs et aux intervenants, estimant que cette distinction rend également hommage à l’ensemble des artistes, réalisateurs et techniciens ayant accompagné son cheminement professionnel.

La cérémonie s’est achevée par la projection du long métrage « Noud W Noud », du réalisateur Jaouad El Khaoudi, donnant ainsi le coup d’envoi des activités de cette 7e édition qui se poursuit jusqu’au 26 juillet.

Outre les deux compétitions officielles dédiées aux long métrages et aux courts métrages d’écoles, le programme comprend des hommages pour les artistes Anas El Baz et Aïcha Mahmah, des ateliers, des master classes, ainsi que des tables rondes.

LR/MAP