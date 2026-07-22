Rabat | Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

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Le Conseil de gouvernement a approuvé, mercredi, des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de l’Équipement et de l’Eau, M. Mohamed Amghar a été nommé directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique du Souss-Massa, alors qu’au ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Rachid Bchara a été nommé directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région Guelmim-Oued Noun et M. Mustapha El Yaacoubi directeur général de l’Organisation de la vie scolaire, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale – Département du Tourisme-, il a été procédé à la nomination de Mme Karima Ania directrice de l’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger (ISITT), ajoute la même source.

Pour le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Abderrazak Ben Saga a été nommé directeur de l’Enseignement supérieur et du développement pédagogique, et MM. Alyen Abahazem et Zouhair Mehani respectivement directeur de l’École Supérieure de Technologie (EST) de Guelmim et de l’EST de Dakhla.

Concernant la Délégation Interministérielle aux droits de l’Homme, Mme Yasmine Boutayeb a été nommée directrice des Études, de la veille et de la coopération internationale et régionale.

Au niveau du ministère de la Justice, M. Mohamed Hafidi a été nommé inspecteur général et M. Farid Benazizi directeur de la Législation et des études.

S’agissant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêt, M. Mohamed El Yaacoubi a été nommé directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole de Doukkala.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de M. El Hassan Massaoudi en tant qu’inspecteur général au niveau du ministère de l’Industrie et du Commerce, et de M. Mustapha El Kahlaoui, en tant que directeur de l’Agence Urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra, au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

LR/MAP