Inauguration à Rabat du siège des Capitales africaines de la Culture (CAC)

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Le siège des Capitales africaines de la Culture (CAC) a été inauguré, jeudi à Rabat, en présence de personnalités du monde de la culture et de la diplomatie.

L’installation de cette institution continentale à Rabat témoigne de l’engagement constant du Maroc en faveur de la coopération africaine et du dialogue entre les cultures, et reflète l’action du Royaume, sous l’impulsion de SM le Roi, pour une Afrique solidaire, créative et ouverte sur le monde.

Elle consacre également la volonté commune des États, des villes et des institutions africaines de faire de la culture un moteur essentiel du développement du continent.

Cette cérémonie s’est déroulée notamment en présence du président du Comité du CAC, Adama Traoré, du Secrétaire général par intérim du département de la Culture au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Salah-Eddine Abkari, ainsi que de nombreux ambassadeurs de pays africains accrédités dans le Royaume.

Dans une allocution lue en son nom, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis en avant la richesse exceptionnelle de l’Afrique, continent de la diversité culturelle et de la pluralité linguistique par excellence.

En accueillant le siège du CAC, Rabat s’engage dans cette grande ambition continentale qui veut faire de la culture le socle des modèles africains de développement durable, inclusif et pluraliste, a-t-il relevé, ajoutant que sous le conduite éclairée de SM le Roi, le Maroc inscrit son émergence dans son environnement africain, consolide ses racines culturelles et historiques et place la culture et le capital humain au cœur de tout processus de progrès.

Faisant observer que les politiques culturelles africaines s’engagent à construire un espace continental intégré, le ministre a indiqué que « nos richesses culturelles indéniables souffrent encore d’une fuite des imaginaires qui fait que nos artistes, nos créateurs, nos producteurs continuent d’alimenter les industries culturelles importées ».

Il a, dans ce sens, souligné que le continent dispose d’un potentiel énorme dans le domaine des Industries culturelles et créatives (ICC), porté par une jeunesse mieux formée et connectée.

Selon M. Bensaid, le programme des CAC se veut le vecteur de cet essor futur et de la construction d’un espace d’échange transafricain, apte à doter les pays du continent d’instruments de souveraineté culturelle, médiatique et numérique nécessaires pour faire face aux grands défis du siècle.

De son côté, M. Traoré a souligné que cette inauguration consacre une aventure panafricaine née à Marrakech en 2018 lors du Sommet Africités, portée par la conviction que l’Afrique ne pourra pleinement construire son avenir qu’en s’appuyant sur sa culture, sa créativité, sa jeunesse, ses patrimoines et la richesse de ses imaginaires.

Il a affirmé que la culture africaine n’est pas un simple « supplément d’âme », mais un moteur de transformation, d’innovation, de cohésion sociale et de développement économique, précisant que ce nouveau siège à Rabat dépasse la dimension d’un simple bâtiment pour devenir une « Maison commune », un lieu de dialogue, de réflexion et de coopération où les villes africaines pourront partager leurs expériences et concevoir des projets durables.

Évoquant le déploiement continental après l’édition fondatrice de Rabat en 2022, il a mis en perspective la prochaine étape majeure prévue en 2028 au Cabo Verde, avec Praia comme ville hôte, qui ouvrira une nouvelle géographie africaine atlantique, créole et diasporique, rappelant que l’Afrique culturelle se pense aussi depuis ses îles et ses circulations.

Le siège des Capitales Africaines de la Culture accueillera les réunions des instances du programme des CAC, accompagnera les futures villes hôtes et favorisera la mise en réseau des acteurs culturels, des collectivités territoriales, des artistes, des chercheurs et des opérateurs culturels africains.

Les Capitales Africaines de la Culture sont destinées à promouvoir la culture comme pilier du développement durable, à renforcer les industries culturelles et créatives, à soutenir la mobilité des artistes et à valoriser les patrimoines matériels et immatériels du continent. Le programme des CAC contribue à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et participe à la construction d’un espace culturel africain dynamique, innovant et solidaire.

LR/MAP