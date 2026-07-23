Le consulat du Maroc à Bologne suit de près l’affaire du décès du ressortissant marocain Abderrahim Fakir

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Le consulat général du Maroc à Bologne a affirmé continuer de suivre, en étroite coordination avec l’ambassade du Royaume à Rome, l’affaire du décès du ressortissant marocain Abderrahim Fakir, survenu le 19 juillet à Bologne lors d’une intervention des forces de police italiennes.

Dans ce cadre, la consule générale, Khadija Nador, s’est rendue mercredi auprès de la famille du défunt, sur instructions du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, afin de lui faire part de la pleine mobilisation des services diplomatiques et consulaires du Royaume pour assurer le suivi de cette affaire et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue de fournir l’assistance ainsi que l’accompagnement administratif et consulaire requis en ces circonstances tragiques, indique un communiqué du consulat général du Maroc à Bologne.

La représentation consulaire, en coordination étroite avec l’ambassade du Royaume à Rome, poursuit également les contacts directs avec les autorités italiennes compétentes et suit de très près les différentes étapes de la procédure judiciaire en cours, dans le plein respect des dispositions juridiques en vigueur, en attendant l’achèvement des investigations et des procédures judiciaires, souligne la même source.

Le consulat ajoute qu’il continue aussi d’accompagner la famille du défunt dans l’ensemble des démarches administratives et consulaires liées au rapatriement de la dépouille du défunt vers le Maroc, dès l’achèvement des procédures juridiques et l’obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités italiennes compétentes.

Dans ce contexte, l’ambassade du Maroc à Rome et le consulat général du Royaume à Bologne ont réaffirmé leur engagement à continuer à suivre cette affaire avec toute l’attention et le sens des responsabilités requis, et à fournir à la famille du défunt les différentes formes d’assistance et d’accompagnement nécessaires.

LR/MAP