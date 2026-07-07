Airports Of Morocco | Des « fan zones » dans les aéroports pour suivre en direct les performances des Lions de l’Atlas !

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A l’occasion du Mondial 2026, Airports of Morocco déploie un dispositif exceptionnel pour accompagner les supporters et nombreux voyageurs de cette saison estivale, qui trouveront dans les aéroports du pays de véritables lieux de rassemblement autour de la sélection nationale et de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Les aéroports Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Marrakech-Menara, Agadir Al Massira, Fès-Saïss et Tanger Ibn Battouta accueillent en effet des fan zones qui permetteront aux passagers de suivre en direct les performances des Lions de l’Atlas. Dotés d’écrans géants et pensés comme de véritables espaces de convivialité, ces lieux offrent à chacun la possibilité de partager l’émotion, la ferveur et la fierté qui accompagnent le parcours de la sélection nationale, tout en attendant un vol.

Les aéroports deviennent ainsi, le temps de la compétition, des espaces de rassemblement où la passion du football s’exprime aux côtés de l’excellence de l’accueil.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de forte montée en charge du trafic aérien, porté à la fois par les départs en vacances et par les nombreux supporters appelés à rejoindre leur destination à bord des vols spéciaux mis en place par Royal Air Maroc.

Pour accompagner ce pic d’activité, l’ensemble des équipes d’Airports of Morocco est pleinement mobilisé aux côtés de tous ses partenaires (ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), Gendarmerie Royale, Administration des Douanes et Impôts Indirects, Ministère du Transport et de la Logistique), ainsi que de Royal Air Maroc et de l’ensemble des intervenants opérationnels, afin de coordonner leurs actions pour assurer des parcours passagers fluides, sûrs et dans les meilleures conditions de confort.

Dans le même temps, plusieurs activations expérientielles ont été déployées au sein des aéroports aux couleurs des Lions de l’Atlas, afin d’offrir aux voyageurs et aux supporters une immersion dans l’univers de la sélection marocaine.

Des renforts humains et opérationnels ont été déployés sur les principales aéroports afin d’anticiper les pics de fréquentation et d’offrir aux voyageurs une expérience à la hauteur de cette période exceptionnelle.

Partenaire majeur de la Fédération Royale Marocaine de Football, Airports of Morocco s’associe pleinement à cet élan national en mettant tout en œuvre pour accompagner cet événement majeur pour le Royaume.

Au-delà de sa mission d’assurer la fluidité et la qualité de l’accueil des voyageurs, Airports of Morocco entend contribuer à faire des aéroports marocains des lieux de rassemblement, de partage et de célébration, où les supporters pourront vivre ensemble les émotions suscitées par les performances des Lions de l’Atlas.

LR