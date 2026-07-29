SM le Roi | Le résultat de Notre action est bel et bien la conséquence d’une vision stratégique claire et d’une doctrine de pouvoir

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« Le résultat de Notre action ne tient pas du hasard : il est bel et bien la conséquence d’une vision stratégique claire et d’une doctrine de pouvoir dont les maîtres-mots sont la prise d’initiative, le suivi rigoureux, l’autocritique constructive et la réelle volonté d’aborder l’avenir avec détermination et positivité », a souligné SM le Roi Mohammed VI.

Dans Son discours adressé, mercredi soir, à Son peuple fidèle à l’occasion du 27e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, Sa Majesté le Roi a affirmé qu’ »aujourd’hui, l’examen de ce que nous avons réalisé ensemble M’inspire honneur et fierté au regard de l’importance des acquis et Me rend pleinement optimiste au sujet de l’avenir ».

« Plus qu’un mobile de satisfaction personnelle, ce bilan insuffle plutôt un sentiment gratifiant de confiance et de sérénité qui Nous donne de la force et Nous motive pour aller de l’avant et poursuivre notre entreprise », a dit Sa Majesté le Roi.

Le Souverain a relevé dans ce sens que le Maroc se trouve aujourd’hui à une étape-charnière de son processus de développement, où un idéal de confiance et d’optimisme doit l’emporter sur toute rhétorique susceptible de nourrir désespoir et frustration.

« Ce qui rend le plus fier, c’est la sécurité et la stabilité qui règnent au Maroc, ainsi que le fonctionnement efficace des institutions publiques », S’est félicité Sa Majesté le Roi, ajoutant que dans un contexte régional et international en proie à de nombreuses convulsions et à des tensions multiples, la stabilité politique et institutionnelle constitue une denrée rare et un atout d’une valeur inestimable.

Aujourd’hui, a poursuivi le Souverain, la stabilité est la variable-clé dans l’équation du développement au Maroc, notant qu’elle est aussi le capital stratégique qui fait la fierté du pays.

Soulignant que le Maroc, pays à l’histoire millénaire, puise sa force dans ses traditions ancestrales d’Etat-nation où les institutions remplissent leur rôle dans un esprit d’harmonie et de complémentarité, Sa Majesté le Roi a affirmé que « c’est pourquoi les réalisations se poursuivent avec l’efficacité requise, et que le pays réussit, par-delà les difficultés et les contraintes, à relever les défis ».

A cet égard, le Royaume a su donner la mesure de son efficacité à travers la bonne organisation de manifestations continentales et internationales, a fait remarquer Sa Majesté le Roi, notant qu’une telle maîtrise lui a valu des marques d’admiration et d’estime de par le monde, sans toutefois manquer de faire des envieux en certaines occasions.

Le Souverain a, en outre, indiqué que le Maroc a fait montre d’une grande résilience face aux catastrophes et aux crises, comme cela a été notamment le cas lors de la gestion proactive des inondations qui ont touché le Gharb et le nord du pays.

Sa Majesté le Roi a, d’autre part, soutenu que les acquis économiques et sociaux engrangés transcendent les mandats gouvernemental et parlementaire, ajoutant qu’ils sont, en effet, le fruit d’une dynamique cumulative vertueuse, étalée sur des années de suite et favorisée par les orientations stratégiques du Maroc et la pertinence de ses choix majeurs.

« Nous formons le vœu qu’au lendemain des prochaines législatives et de l’émergence consécutive d’un nouveau gouvernement, s’amorce un nouveau cycle dans notre trajectoire de développement, dont les maîtres-mots seront la préservation des acquis et la poursuite des projets et des réformes d’envergure », a souligné Sa Majesté le Roi.

LR/MAP