M. Talbi El Alami représente SM le Roi à l’investiture de la présidente du Pérou

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Le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi à Lima, à la cérémonie d’investiture de la nouvelle Présidente de la République du Pérou, Keiko Fujimori.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée au siège du Congrès péruvien, en présence de Chefs d’État et de délégations étrangères, de représentants d’organisations internationales, de membres du corps diplomatique accrédité à Lima, ainsi que de plusieurs autres personnalités, Mme Fujimori a prêté serment en tant que Présidente de la République du Pérou.

A cette occasion, M. Talbi El Alami a transmis à Mme Fujimori les félicitations les plus chaleureuses de Sa Majesté le Roi et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans ses hautes fonctions en vue de conduire le peuple péruvien ami vers davantage de progrès et de prospérité.

Lors de cette cérémonie, le président de la Chambre des Représentants était accompagné de l’ambassadeur du Maroc au Pérou, Amin Chaoudri.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations à Mme Keiko Fujimori à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, le Souverain avait exprimé Ses chaleureuses félicitations à Mme Fujimori pour la confiance placée en elle par le peuple péruvien afin de réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

LR/MAP