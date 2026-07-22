Errachidia | Mme Leila Benali préside le Conseil d’Administration de CADETAF

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La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a présidé, mercredi à Errachidia, la quatrième réunion du Conseil d’administration (CA) de la Centrale d’Achat et de Développement de la région minière du Tafilalet et de Figuig (CADETAF).

A cette occasion, le Conseil d’Administration a approuvé le procès-verbal de sa réunion tenue le 31 octobre 2025. Il a également examiné le bilan des activités de la Centrale au titre de l’exercice 2025, évalué l’état d’avancement de son programme d’action pour l’année 2026, et pris connaissance du projet de plan de développement des performances de la Centrale ainsi que de son programme d’action pour la période 2027-2030, en cohérence avec les orientations stratégiques visant à renforcer l’efficacité de l’établissement et à consolider son rôle dans l’accompagnement du développement de l’activité minière dans la région.

Le Conseil a, en outre, examiné les principaux axes de la réforme législative, réglementaire et institutionnelle encadrant l’activité minière artisanale. Il a également fait le point sur l’état d’avancement du règlement de la question du partenariat entre la Centrale et la société «MARITA», pris connaissance des derniers développements relatifs à l’Appel Public à la Concurrence (APC) dans la région minière, et discuté du projet de création d’un laboratoire ainsi que d’un centre de formation et de qualification des mineurs artisanaux, considéré comme un levier essentiel pour le renforcement des capacités techniques, l’amélioration de la qualité des services et le renforcement de la compétitivité du secteur.

S’exprimant à cette occasion, la ministre a souligné que cette réunion intervient dans un contexte marqué par la dynamique de réforme que connaît le secteur minier national, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ces réformes, a-t-elle dit, visent à moderniser le cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur, à renforcer sa contribution au développement économique et social, à promouvoir les principes de bonne gouvernance et de durabilité, et à accompagner les évolutions que connaît le secteur aux niveaux national et international.

Mme Benali a également rappelé que le développement de l’activité minière artisanale constitue l’un des chantiers prioritaires du ministère, compte tenu de sa contribution à la création d’emplois et au développement territorial. Elle a réaffirmé la poursuite de la mise en œuvre d’une vision globale de réforme visant à moderniser le cadre législatif, réglementaire et institutionnel régissant cette activité, à renforcer son attractivité pour l’investissement et à améliorer les conditions de travail des mineurs artisanaux, dans le respect des meilleures pratiques en matière de valorisation des ressources minérales nationales.

La ministre a, par ailleurs, insisté sur le rôle central joué par la CADETAF dans l’encadrement et l’accompagnement des mineurs artisanaux, le développement des services qui leur sont destinés et le renforcement de la gouvernance de la gestion de la région minière, contribuant ainsi à une dynamique économique et sociale durable au profit des populations locales.

Dans ce contexte, et en application des décisions prises lors de la session précédente de ce Conseil, des réunions consultatives et des ateliers ont été organisés sous la supervision du ministère, permettant ainsi de prendre en compte les attentes des différentes parties prenantes et des acteurs miniers traditionnels, précise Mme Benali, ajoutant qu’une approche participative a été conçue pour favoriser des solutions efficaces et pratiques visant à promouvoir l’activité minière dans cette région.

Cette approche a permis d’élaborer un ensemble de mesures pratiques visant à mettre en place des mécanismes adaptés à la gestion rationnelle des activités minières, à simplifier les procédures et à améliorer la gouvernance, a-t-elle dit, mettant l’accent sur une vision globale qui tienne compte des spécificités et des défis auxquels fait face l’activité minière traditionnelle, garantissant ainsi son intégration effective dans la dynamique de développement du secteur minier au niveau national.

A l’issue de ses travaux, le Conseil d’Administration a adopté un ensemble de décisions et de recommandations visant à accélérer la mise en œuvre des programmes et projets stratégiques de la Centrale, à renforcer sa gouvernance et son efficacité de gestion, afin de lui permettre d’assurer pleinement son rôle dans l’accompagnement du développement de l’activité minière artisanale, de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur minier et de promouvoir un modèle de développement durable dans la région minière de Tafilalet et Figuig.

En marge de ce CA, la ministre a signé deux conventions stratégiques visant à valoriser le potentiel géologique, minier et énergétique de la région Drâa-Tafilalet. La première porte sur la réalisation de cartes géoscientifiques de la région, à la suite de l’approbation de ce projet par le Conseil régional de Drâa-Tafilalet lors de sa session ordinaire du 6 juillet courant.

La seconde concerne la création d’un espace permanent dédié à la valorisation du patrimoine géologique, minier et énergétique dans l’ancienne gare d’Errachidia, conformément à la convention conclue avec le Conseil Communal de la ville, qui a approuvé le projet le 15 juillet 2026. Cette initiative contribuera à la mise en valeur du patrimoine géologique national ainsi qu’au rayonnement scientifique, culturel et touristique de la région.

LR/MAP