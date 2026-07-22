Le conseil de gouvernement adopte un projet de décret portant réorganisation de l’École Hassania des Travaux Publiques

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Le Conseil de gouvernement a adopté, mercredi, un projet de décret portant réorganisation de l’École Hassania des Travaux Publiques, présenté par le ministre de l’Équipement et de l’Eau.

Selon un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, il s’agit du projet de décret n° 2.26.585 modifiant et complétant le décret n° 2.18.911 du 2 Rajab 1441 (26 février 2020) pris pour l’application de la loi n° 39.13 portant réorganisation de l’École Hassania des Travaux Publics.

Ce projet de décret vise à mettre à niveau l’École Hassania des Travaux Publiques et à renforcer sa position parmi les grandes écoles d’excellence, afin de lui permettre de se hisser au rang des plus grands établissements d’enseignement supérieur à l’échelle mondiale, a précisé la même source.

LR/MAP