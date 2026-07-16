SM le Roi offre un déjeuner en l’honneur du Premier ministre français et la délégation l’accompagnant présidé par M. Akhannouch

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SM le Roi Mohammed VI a offert, jeudi à Rabat, un déjeuner en l’honneur du Premier ministre français, M. Sébastien Lecornu, et de la délégation l’accompagnant, présidé par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

Ont notamment pris part à ce déjeuner, MM. Laurent Nuñez, ministre français de l’Intérieur, et Jean Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que les membres de la délégation accompagnant M. Lecornu.

Ont été aussi conviés à ce déjeuner, M. Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des Représentants, MM. Omar Azziman et Omar Kabbaj, Conseillers de SM le Roi, M. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

MM. Akhannouch et Lecornu ont co-présidé les travaux de la 15e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France, tenue en consécration du partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président français, M. Emmanuel Macron.

Cette session a été couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat.

LR/MAP