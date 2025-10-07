SM le Roi reçoit l’émissaire du Serviteur des Lieux Saints et du Prince héritier saoudien

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, mardi au Palais Royal de Casablanca, SAR le Prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres saoudien, émissaire de Sa Majesté le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite et de Son Altesse Royale le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite et Président du Conseil des ministres, porteur d’un message verbal au Souverain.

LR/MAP