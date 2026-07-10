Maroc | Célébration à Rabat du 32e anniversaire de la Libération du Rwanda

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Le 32e anniversaire de la Libération du Rwanda a été célébré, jeudi à Rabat, lors d’une cérémonie organisée par l’ambassade du Rwanda au Maroc, en présence de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et culturelles.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadrice du Rwanda au Maroc, Shakilla K. Umutoni, a rappelé que cette célébration constitue un moment de recueillement et de réflexion sur le parcours du pays depuis le génocide perpétré contre les Tutsi en 1994.

« Il y a 32 ans, nous avons connu l’un des chapitres les plus sombres de notre histoire, où des politiques de division et de discrimination ont conduit à une tragédie inimaginable, le génocide de 1994 contre les Tutsi, qui a coûté la vie à plus d’un million d’innocents en l’espace de seulement 100 jours », a déclaré Mme Umutoni.

« Ce constat abominable rappelle à chaque Rwandais et à chaque citoyen du monde que la haine et l’intolérance ne mènent qu’au désastre », a-t-elle ajouté.

Évoquant le parcours du Rwanda depuis 1994, elle a affirmé que « trente-deux ans après, le Rwanda est devenu un symbole de résilience et de transformation, ancrées dans la sécurité et la bonne gouvernance. D’un pays marqué par le génocide, nous avons émergé comme l’une des économies les plus dynamiques du continent ».

Mme Umutoni a ainsi affirmé qu’ »aucune nation n’est condamnée par son passé. Lorsque la vision, le leadership et l’unité se conjuguent, il est possible de transformer les défis les plus difficiles en opportunités et les blessures les plus profondes en une force collective tournée vers l’avenir ».

La diplomate a, en outre, mis en avant la dynamique des relations entre le Maroc et le Rwanda, rappelant que les visites historiques du Président Paul Kagame au Maroc et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Kigali, en 2016, ont constitué un tournant dans la coopération bilatérale.

« Ces dix années de coopération fructueuse illustrent notre engagement en faveur de la paix, du développement durable et de l’innovation. Je suis convaincue qu’ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir radieux pour nos nations et pour l’Afrique », a-t-elle indiqué, ajoutant que la vision portée par les dirigeants des deux pays vise « une Afrique décomplexée, qui croit en elle-même et capable de réaliser la Vision 2063 de l’Union africaine ».

De son côté, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a salué les avancées réalisées par le Rwanda sous la conduite du Président Paul Kagame, notamment en matière de stabilité politique et de développement socio-économique, qualifiant le pays d’ »African success story » qui conforte le Maroc dans sa vision de l’avenir du continent.

Mme Fettah, invitée d’honneur de cette cérémonie, a également mis en exergue la nouvelle dynamique des relations maroco-rwandaises depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Kigali, rappelant que les deux pays ont engagé un partenariat stratégique fondé sur une coopération Sud-Sud ambitieuse couvrant notamment les domaines de l’investissement, de l’agriculture, du transport, de la santé et de l’énergie.

Elle a également relevé que le Maroc et le Rwanda, malgré la distance géographique qui les sépare, partagent de nombreuses similitudes et une vision commune pour l’avenir du continent africain.

La cérémonie a été marquée par la projection d’une vidéo retraçant l’évolution du Rwanda, ainsi que par des prestations de chants et de danses traditionnels mettant en valeur la richesse du patrimoine culturel rwandais.

Célébrée le 4 juillet de chaque année, la Journée de la Libération du Rwanda marque la fin du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994 et constitue une date majeure dans l’histoire du pays.

LR/MAP