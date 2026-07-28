M. Loudyi reçoit le Conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

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En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat Major Général des Forces Armées Royales (FAR), M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale a reçu, mardi à Rabat, le Vice-Amiral Edward Ahlgren Obe, Conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

A l’occasion de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des liens séculaires unissant les deux Royaumes et de la coopération satisfaisante dans le domaine militaire.

Les deux responsables ont, par ailleurs, passé en revue le bilan de la coopération militaire marquée par la tenue régulière de la commission militaire mixte, l’échange de visites de hauts responsables, la formation militaire ainsi que le renforcement de l’interopérabilité dans le cadre des exercices conjoints.

Cette coopération repose sur un arsenal juridique important, notamment l’Accord-cadre de coopération militaire et technique de 1993, l’Accord sur le statut des Forces et le Soutien Réciproque (SOFA) de 2013, ainsi que d’autres arrangements techniques.

Lors de cette rencontre, M. Loudyi a mis en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous l’égide et la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, positionnant le Royaume du Maroc en tant qu’acteur dynamique de stabilité et de prospérité partagés au profit du continent africain.

De son côté, le responsable militaire britannique a salué le leadership de Sa Majesté le Roi, plaçant le Royaume du Maroc en tant qu’acteur de paix et de stabilité, notamment dans la région MENA.

Au terme de cet entretien, les deux parties ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ce partenariat et de renforcer les relations de coopération militaire bilatérale.

LR/MAP