Laâyoune | L’agence américaine USTDA accorde une subvention au consortium ORNX

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Une convention portant sur l’octroi par l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) d’une subvention au consortium ORNX pour la réalisation d’une étude d’ingénierie préliminaire de son projet d’unité de production d’ammoniac vert à Laâyoune, a été signée mardi.

Paraphé à Laâyoune par le directeur adjoint et directeur des opérations de l’USTDA, Thomas Hardy, et le directeur général d’ORNX, Peter A. Gish, en présence notamment de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, cet accord vise à financer les études techniques nécessaires à l’avancement du projet, dans le cadre d’un partenariat associant des entreprises américaines et marocaines.

S’exprimant à cette occasion, M. Buchan III, a qualifié cette signature de « journée importante », soulignant qu’il s’agit du premier financement accordé par le gouvernement américain au secteur privé dans le Sahara marocain.

Les relations bilatérales entre le Maroc et les États-Unis sont aujourd’hui « plus solides que jamais », grâce à la vision et au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président Donald Trump, a-t-il affirmé.

M. Buchan III a réitéré, dans ce contexte, le soutien des États-Unis au plan marocain d’autonomie pour parvenir à une solution juste et durable au différend régional autour du Sahara marocain, estimant que le moment est venu pour aboutir à un règlement de nature à renforcer la stabilité et la prospérité de la région et du continent africain.

Il a, en outre, relevé que ce financement historique illustre la présence des États-Unis au Sahara marocain à travers un projet mobilisant des technologies de pointe, une ingénierie de haut niveau et des investissements privés, avec des retombées attendues en matière de création d’emplois et de développement économique.

Selon lui, ce partenariat associera les atouts du Maroc, notamment ses ressources naturelles, son capital humain et son potentiel de développement, au savoir-faire et à l’innovation américains, au service d’une prospérité partagée entre les deux pays.

Pour sa part, M. Hardy a indiqué que l’USTDA œuvre à soutenir la croissance économique durable du Maroc en favorisant les partenariats entre entreprises américaines et marocaines pour le développement d’infrastructures stratégiques.

Il a expliqué que la subvention accordée à ORNX permettra de financer l’étude d’ingénierie destinée à répondre aux principales questions techniques à ce stade du développement du projet, afin d’accélérer sa concrétisation et de faciliter la mobilisation des financements nécessaires à sa mise en œuvre.

Ce projet, développé dans le cadre d’un partenariat entre entreprises américaines et marocaines, est appelé à devenir un levier majeur du développement industriel du Sahara marocain, tout en renforçant le positionnement du Royaume en tant que pôle énergétique et industriel régional, a-t-il poursuivi.

Le responsable américain a ajouté que cette convention s’inscrit dans le cadre du programme plus large que l’USTDA déploie au Maroc, affirmant que l’Agence entend poursuivre son action à travers le Royaume, en particulier à Laâyoune, afin de soutenir une croissance économique inclusive et de consolider les relations de coopération entre les États-Unis et le Maroc.

Pour sa part, le directeur de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohamed Amine Belhaj, a souligné que cette signature intervient alors que le Maroc et les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leurs relations diplomatiques, mettant en avant un partenariat historique fondé sur le respect mutuel, la confiance, des valeurs partagées et des intérêts communs.

M. Belhaj a, en outre, salué le développement de la coopération maroco-américaine dans les secteurs de la technologie et de l’énergie, ainsi que l’intérêt croissant des entreprises américaines pour les opportunités d’investissement offertes par le Royaume, y compris dans les provinces du Sud.

Il a ajouté que la convention de subvention conclue entre l’USTDA et ORNX illustre cette dynamique de coopération dans le secteur énergétique et traduit la capacité des deux pays à transformer leur partenariat stratégique en investissements concrets.

Le consortium ORNX a été retenu par le gouvernement marocain pour développer un projet structurant de production d’ammoniac vert à Laâyoune, dans le cadre de la stratégie nationale relative à l’hydrogène vert, mise en œuvre conformément à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ont notamment pris part à cette cérémonie le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le président du Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, des élus, des diplomates, des représentants d’institutions publiques et privées, ainsi que des représentants de la société civile.

LR/MAP