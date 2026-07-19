L’Espagne remporte la Coupe du monde 2026 aux dépens de l’Argentine (1-0)

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La sélection espagnole de football a remporté la Coupe du monde 2026 en battant l’Argentine par 1 but à 0, dimanche au Stade de New York New Jersey.

L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Ferran Torres à la 106e minute de jeu, offrant à la Roja un sacre mondial au terme d’une finale longtemps indécise et marquée par une nette domination espagnole.

Ce succès permet à l’Espagne de décrocher le deuxième titre mondial de son histoire, seize ans après son premier sacre obtenu en Afrique du Sud en 2010.

LR/MAP