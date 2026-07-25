Partis politiques | Fouzi Lekjaa et Ynja Khattat rejoignent officiellement le PAM

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Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a tenu, samedi 25 juillet 2026 à Salé, la 32e session de son Conseil national, consacrée à la présentation et à la discussion du programme électoral du parti dans la perspective des élections législatives prévues en septembre prochain, et ce en présence de plusieurs dirigeants et élus du parti.

La séance d’ouverture de cette session a été marquée par l’annonce de l’adhésion de nouveaux membres au parti, dont MM. Fouzi Lekjaa et Ynja Khattat.

Dans une allocution de circonstance, la coordinatrice nationale de la direction collégiale du parti, Fatima Ezzahra El Mansouri, a indiqué que cette étape organisationnelle s’inscrit dans le sillage des préparatifs en cours pour les prochaines échéances électorales, saluant le travail continu du bureau politique dans l’élaboration des idées et la formulation de solutions à même de soutenir le développement et de consolider le rendement politique du parti.

Elle a ajouté que le programme sur lequel se penche le parti est basé sur les conclusions des rencontres de terrain et l’écoute des attentes des citoyens dans les différentes régions et provinces du Royaume, soulignant que l’objectif consiste à présenter des propositions pratiques et réalistes qui répondent aux défis de développement actuels.

S’agissant de l’action de la commission des élections, Mme El Mansouri a fait savoir que le choix des candidats s’est fait selon une approche fondée sur le débat, le dialogue et le consensus entre les différentes composantes du parti, notant que la soumission de la liste des candidats au Conseil national, en tant qu’instance décisionnelle du parti, illustre l’engagement en faveur des principes de la gouvernance interne et la consécration de la responsabilité politique.

Elle a également salué les efforts déployés par les différentes structures du parti, notamment les organisations des jeunes et des femmes, dans l’accompagnement de la dynamique organisationnelle et la contribution à la réussite des différentes étapes préparatoires aux prochaines échéances électorales.

LR