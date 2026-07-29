SM le Roi | Le renforcement de la souveraineté nationale et l’autosuffisance stratégique érigés en axes majeurs du développement industriel

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé que le renforcement de la souveraineté nationale et l’autosuffisance stratégique ont été érigés en axes majeurs du développement industriel.

« Dans un contexte international marqué par le retour du protectionnisme et par l’impératif de sécurisation des chaînes d’approvisionnement et de production, Nous avons érigé le renforcement de la souveraineté nationale et l’autosuffisance stratégique en axes majeurs du développement industriel », a souligné Sa Majesté le Roi dans Son discours adressé, mercredi soir, à Son peuple fidèle à l’occasion du 27e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette orientation, a poursuivi le Souverain, trouve son illustration la plus éloquente dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques qui couvrent désormais près de 80% des besoins nationaux.

Sa Majesté le Roi a aussi relevé que l’installation d’une base industrielle et technologique de défense et de cybersécurité concourra, graduellement, à consolider la souveraineté en matière de défense et à générer des opportunités de développement, « confortant ainsi le statut de puissance régionale qui échoit à notre pays dans ces filières ».

Par ailleurs, le secteur touristique a réalisé, au cours de l’année 2025, une performance historique en accueillant près de 20 millions de visiteurs, incluant les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, S’est réjoui le Souverain.

Parallèlement à la promotion du secteur économique, « Nous poursuivons le déploiement de multiples initiatives et de programmes de développement humain, notamment à travers la généralisation de la protection sociale », a indiqué Sa Majesté le Roi, ajoutant que « Notre but ultime est d’améliorer les conditions de vie des Marocains et d’instaurer la justice sociale et spatiale ».

À cet égard, le Souverain a insisté sur la nécessité d’ »une mise en œuvre efficiente des programmes de développement territorial intégré, tout en Nous assurant qu’ils englobent toutes les régions, sans exception aucune ».

De surcroît, la dynamique de transformation économique et sociale exige la mobilisation de ressources financières d’une envergure inédite, dont l’essentiel doit provenir de financements domestiques, a souligné Sa Majesté le Roi, qui a exhorté le secteur financier national à continuer à accompagner l’investissement et les grands projets et à élargir qualitativement l’accès aux financements, bancaires et non bancaires, destinés aux petites et moyennes entreprises, à l’innovation, à l’industrialisation et à l’exportation.

« En outre, Nous aspirons à ce que le secteur financier se montre plus ouvert et plus novateur pour assurer une mobilisation optimale de l’épargne nationale, notamment institutionnelle, et redynamiser les marchés financiers », a dit le Souverain, affirmant qu’un coup d’accélérateur sera ainsi donné à la dynamique de développement du Maroc émergent.

Sa Majesté le Roi a également affirmé que « Nous sommes parvenu, avec l’aide du Seigneur, à consolider la position du Maroc en tant qu’acteur international crédible, respecté et écouté », faisant remarquer que le Royaume s’affirme aujourd’hui comme un opérateur économique de premier plan et un associé sollicité pour être partie prenante à des partenariats nouveaux, équilibrés et tournés vers l’avenir.

Fort de ces statuts, a soutenu Sa Majesté le Roi, le Maroc est désormais en mesure d’interpeller l’ensemble de ses partenaires en toute confiance et transparence et de formuler, s’agissant des différentes questions bilatérales et des grandes problématiques internationales, des offres de partenariat constructives et des initiatives de coopération prometteuses.

« Agissant avec engagement et responsabilité, notre pays a fait également le choix de diversifier ses partenariats afin de renforcer ses capacités et d’en accroître la portée dans tous les domaines », a ajouté le Souverain.

LR/MAP