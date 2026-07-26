CAN féminine Maroc 2026 | Les Lionnes de l’Atlas s’impose face au Kenya (4-0)

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L’équipe nationale féminine du Maroc s’est largement imposée face à son homologue kényane sur le score sans appel de 4 buts à 0, en match de la 1ère journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026, disputé dimanche soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat.

S’accaparant le jeu dès le coup de sifflet du coup d’envoi de la rencontre, les Lionnes de l’Atlas ont affiché leur penchant offensif pour tenter d’ouvrir le score par le biais de Sanaa Mssoudy et Ibtissam Jraidi.

La première menace a été du côté des kényanes qui ont tenté de concrétiser à la 6e minute, une tentative avortée par le dégagement du ballon par la gardienne Khadija Er-Rmichi.

Les Lionnes de l’Atlas ont aussitôt répliqué à la 8e minute par Sakina Ouzraoui agréablement servie par la très dynamique en surface de réparation adverse, Sanaa Mssoudy, s’ensuit un coup arrêté de Ouzraoui repris de la tête par Nouhaila Benzina qui a failli tromper la vigilance de la gardienne kényane Lilian Onyango (10e).

L’ouverture du score des Lionnes de l’Atlas est intervenue à la 19e minute par Sakina Ouzraoui qui a conclu une passe décisive de Yasmin Mrabet.

Ce but a poussé les joueuses kényanes à chercher l’égalisation avec une tentative non conclue de Valérie Nekesa (23e) qui a déjoué la vigilance de la défense marocaine.

Après cette alerte, les protégées de Jorge Vilda ont déroulé leur rouleau compresseur offensif et ont parvenu à creuser l’écart grâce à Maryame Atiq (29e), qui a repris de la tête un corner joué par Kawtar Azraf, et Ibtissam Jraidi (32e) qui a concrétisé une passe décisive de Hanane Ait El Haj.

De retour des vestiaires, les Lionnes de l’Atlas ont maintenu leur cadence offensive qui leur a permis d’accentuer l’écart avec un but de Ibtissam Jraidi (47e), qui signe un doublé.

Non rassasiées, les coéquipières de Ghizlane Chebbak, qui n’a pas été alignée lors de ce match d’ouverture, ont maintenu leur pression pour alourdir le score, mais sans impact sur le résultat final de la rencontre.

Maîtrisant leur jeu dans tous les compartiments, les Lionnes de l’Atlas ont livré une prestation convaincante pour leur son entrée en matière et un résultat qui traduit leur ambition à aller le plus loin possible dans cette compétition continentale.

LR/MAP