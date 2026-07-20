Le Gazoduc Africain Atlantique, un projet structurant au service de l’intégration ouest-africaine (MAE de la Sierra Leone)

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Le Gazoduc Africain Atlantique (AAGP) Maroc-Nigeria est un projet structurant d’une importance cruciale à même de contribuer à l’intégration de la région ouest- africaine, a souligné dimanche à Lungi (Sierra Leone), le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Tomothy Kabba.

Dans une déclaration à la presse en marge de la 69e Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), M. Kabba a fait part de la gratitude de son pays à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette initiative porteuse d’espoir pour l’ensemble de la région ouest- africaine.

Il s’est félicité, à cet égard, de la signature dimanche de l’Accord Intergouvernemental (IGA) encadrant le développement du Gazoduc AAGP marquant l’adhésion des pays de la CEDEAO audit projet phare ».

« Il s’agit d’un excellent projet initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui profitera à l’ensemble des pays de la région, en contribuant à enclencher une véritable dynamique économique pour le bien-être des populations ouest-africaines », a-t-il conclu.

LR/MAP