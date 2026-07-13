Ouverture à Cotonou de la 7e réunion ministérielle du Processus des États Africains Atlantiques

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la 7e réunion ministérielle du Processus des États Africains Atlantiques (PEAA) se sont ouverts, lundi à Cotonou, sous la coprésidence du Maroc et du Bénin, en vue de consolider l’élan politique de ce partenariat africain, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Conduite par l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, la délégation marocaine à cette réunion comprend notamment le secrétaire permanent du PEAA, Tarik Iziraren, l’ambassadeur du Maroc au Bénin, Rachid Rguibi, ainsi que des responsables du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Processus des États Africains Atlantiques s’inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à faire de l’espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée.

Depuis son lancement à Rabat en juin 2022, le Processus a enregistré plusieurs avancées, dont la mise en place d’un Secrétariat permanent basé à Rabat, la création de trois groupes thématiques et l’adoption d’un programme d’action commun articulé autour du dialogue politique, de la sécurité, de l’économie bleue, de la connectivité maritime, de l’énergie ainsi que de la protection de l’environnement marin.

Les réunions ministérielles successives, tenues à Rabat et New York en marge des sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu’à Praia, en mai 2025, ont permis d’adopter plusieurs déclarations et plans d’action destinés à renforcer la coopération entre les États africains riverains de l’Atlantique dans les domaines de la sécurité et la connectivité maritimes, de la préservation des ressources halieutiques, de la transition énergétique et du développement durable.

La réunion de Cotonou s’inscrit dans cette dynamique et vise à renforcer la coordination entre les États membres en faveur de l’intégration et du codéveloppement de l’espace africain atlantique.

LR/MAP