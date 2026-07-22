Le gouvernement adopte un nouveau décret pour réduire le prix des médicaments fabriqués localement ou importés

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Le Conseil de gouvernement a adopté, mercredi, un projet de décret relatif aux conditions et modalités de fixation du prix public de vente (PPV) des médicaments fabriqués localement ou importés, présenté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Il s’agit du projet de décret n° 2.25.631 modifiant et complétant le décret n° 2-13-852 du 14 Safar 1435 (18 décembre 2013) qui établit les conditions et modalités de fixation du PPV des médicaments fabriqués localement ou importés, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement.

Ce projet de décret vise à améliorer l’accès des citoyens aux médicaments en réduisant leurs prix et d’alléger, ce faisant, la charge financière restante des patients assurés, explique le communiqué, ajoutant que le même texte de loi vient soutenir la viabilité financière du régime d’Assurance maladie obligatoire (AMO) en réduisant les dépenses liées aux médicaments.

Il permet, en parallèle, de renforcer la compétitivité de l’industrie pharmaceutique nationale et d’accompagner son évolution, de manière à consacrer la souveraineté médicamenteuse du Royaume, selon la même source.

Par ailleurs, ajoute le communiqué, le Conseil de gouvernement a reporté l’examen du projet de décret n° 2.26.549 portant application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 27.26 modifiant et complétant la loi n° 17.04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

LR/MAP