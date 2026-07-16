RNH Niveau Maroc-France | M. Bensaid s’entretient avec son homologue française M. Catherine Pégard

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Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec la ministre française de la Culture, Catherine Pégard, dans le cadre de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France.

Lors de ces entretiens, les deux ministres ont mis en avant le niveau avancé des relations maroco-françaises dans le domaine de la culture, soulignant l’importance de renforcer la coopération bilatérale afin qu’elle soit à la hauteur des ambitions des deux pays et Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Emmanuel Macron.

Les discussions ont également porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment les échanges entre les écosystèmes économiques des deux pays dans le secteur culturel, la présence marocaine à la Cité internationale des arts de Paris, l’adhésion du Maroc au Fonds pour les auteurs et producteurs africains, le développement de la coopération entre le Maroc et l’Institut du Monde Arabe à Paris, ainsi que la coopération dans les domaines de la recherche archéologique, de l’industrie du gaming et du cinéma.

Ces points constituent l’essentiel des accords de coopération qui seront signés entre les deux pays dans le domaine de la culture, dans le cadre de la Réunion de Haut Niveau maroco-française.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du Partenariat d’Exception Renforcé et de la dynamique renouvelée que connaissent les relations entre les deux pays.

LR/MAP