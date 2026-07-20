Addis-Abeba | Le président de la CUA salue l’engagement du Maroc en faveur de l’action africaine commune

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Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf a salué, lundi, l’engagement du Maroc en faveur de l’action africaine commune.

Lors d’un entretien au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba avec l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, M. Ali Youssouf a salué « l’engagement constructif et les précieuses contributions du Maroc aux travaux de l’UA ».

Les échanges entre les deux parties ont porté sur les moyens à même de promouvoir cette action africaine commune.

À cette occasion, M. Arrouchi a réitéré l’engagement du Royaume à œuvrer en faveur de la promotion de l’action africaine commune, tout en mettant l’accent sur la dimension opérationnelle en vue de servir les intérêts vitaux du citoyen africain dans le cadre de l’agenda continental.

Le diplomate a aussi insisté sur l’importance en prendre le nexus paix, sécurité et développement dans le cadre de cette action africaine commune.

Les deux parties ont également évoqué les préparatifs de la prochaine session du Conseil exécutif de l’UA, prévue fin juillet à Addis-Abeba, réaffirmant leur engagement à assurer une session réussie et orientée vers des résultats qui favorisent l’application des priorités de l’Union.

LR/MAP