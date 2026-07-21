CPS de l’UA | Le Maroc souligne l’importance d’une approche multidimensionnelle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique

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Le Maroc a souligné, mardi devant le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine (CPS de l’UA), l’importance d’une approche multidimensionnelle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.

Intervenant au nom du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lors de la réunion ministérielle du CPS de l’UA consacrée à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, l’Ambassadeur, Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Union Africaine et de la CEA, Mohamed Arrouchi a relevé que les groupes terroristes adaptent continuellement leurs méthodes et exploitent les transformations technologiques pour renforcer leurs capacités de recrutement, de financement et d’action, appelant à adapter les réponses collectives à cette évolution.

L’Ambassadeur a souligné que les réponses sécuritaires, bien qu’indispensables, ne sauraient produire des résultats durables sans une action résolue sur les facteurs qui favorisent l’enracinement du terrorisme et de l’extrémisme violent, insistant sur la nécessité de placer la prévention au cœur de l’architecture continentale de lutte contre le terrorisme.

Il a également appelé à renforcer les mécanismes d’anticipation et d’alerte précoce, notamment à travers l’intégration d’indicateurs spécifiques de radicalisation et une meilleure utilisation de l’intelligence artificielle pour l’analyse des risques et la détection des contenus extrémistes.

Le diplomate a rappelé que la lutte contre le terrorisme ne saurait être dissociée des politiques de développement humain, de gouvernance et de résilience communautaire, selon l’approche multidimensionnelle poursuivie par le Royaume, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a aussi rappelé que le Royaume a développé une stratégie intégrée reposant sur le renforcement des capacités sécuritaires et du renseignement, un cadre juridique adapté, la promotion d’un islam du juste milieu à travers la formation des imams, la prévention de la radicalisation et la réinsertion, ainsi qu’une coopération internationale et africaine étroite fondée sur le partage d’informations, le renforcement des capacités et la solidarité Sud-Sud.

M. Arrouchi a enfin appelé à promouvoir la déradicalisation comme stratégie préventive, à s’attaquer aux causes profondes du terrorisme selon l’approche fondée sur le lien entre paix, sécurité et développement, à renforcer le rôle des femmes et des jeunes, ainsi qu’à élaborer des lignes directrices continentales sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la prévention et la lutte contre le terrorisme.

LR/MAP