CAN féminine Maroc 2026 | Victoire des les Lionnes de l’Atlas face à l’Algérie (1-0)

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L’équipe nationale féminine de football s’est imposée face à son homologue algérienne sur le score de 1 but à 0, en match de la 2e journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026, disputé jeudi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat.

A l’entame de la rencontre, les deux équipes ont déroulé un jeu marqué par la prudence pour éviter d’encaisser le premier but, avant que les Lionnes de l’Atlas ne prennent l’initiative et imposer leur style de jeu en construisant des attaques structurées à travers les flancs pour créer des espaces au sein de la ligne défensive algérienne.

Les protégées de Jorge Vilda ont tenté de porter le danger sur le but de la gardienne algérienne Chloé N’Gazi par le biais de Sakina Ouzraoui sur l’aile droite et Sanaa Mssoudy sur l’aile gauche, tandis que le milieu de terrain, composé de Yasmine Mrabet, Kautar Azraf et Elodie Nakkach, s’est appliqué à sécuriser la construction du jeu et à récupérer rapidement le ballon pour relancer les attaques.

La première occasion dangereuse est survenue à la 17e minute, à la suite d’un coup de pied arrêté tiré dans la surface de réparation par Kautar Azraf, repris d’une tête de Nouhaila Benzina qui a frôlé les filets de l’équipe algérienne.

Les Lionnes de l’Atlas ont poursuivi la maîtrise du tempo de la rencontre, portées par les supporters marocains venus en nombre.

De son côté, la sélection algérienne a dû attendre la 37e minute pour signer sa première tentative via une frappe depuis l’extérieur de la surface de réparation, sans danger pour la gardienne Khadija Er-Rmichi. La première mi-temps s’est ainsi achevée sur un score nul et vierge.

A la reprise, les Lionnes de l’Atlas ont accentué la pression sur la ligne défensive algérienne pour faire sauter le verrou, notamment par le biais de Zineb Redouani et Ibtissam Jraidi.

L’entrée en jeu de la capitaine Ghizlane Chebbak en remplacement de Ibtissam Jraidi (70e) a dynamisé le jeu des Lionnes de l’Atlas qui sont montées au créneau pour prendre l’avantage.

Sanaa Mssoudy (75e) a tenté d’ouvrir le score d’une frappe de la tête, après un coup arrêté exécuté par Chebbak, repoussée par la gardienne algérienne.

Le but de la délivrance est intervenu par Sanaa Mssoudy à la 84e minute de jeu.

Au terme de la 2e journée, le Maroc occupe la tête du groupe A avec 6 unités, suivi de l’Algérie (3 pts), du Sénégal (3 pts) et du Kenya (0 pt).

LR/MAP