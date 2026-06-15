Marché des capitaux | Plus de 32,75 MMDH de levées à fin avril 2026 (AMMC)

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Les levées de capitaux se sont établies à 32,752 milliards de dirhams (MMDH) en cumul à fin avril 2026, contre 31,408 MMDH à la même période de l’année précédente, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Ces levées comprennent principalement les émissions de titres de créances négociables (TCN) avec 27,672 MMDH et les émissions obligataires totalisant 4,5 MMDH, précise l’AMMC dans ses indicateurs mensuels du marché des capitaux du mois d’avril 2026.

Il s’agit, en outre, des émissions de titres de capital s’élevant à 580 millions de dirhams.

Concernant l’encours des opérations de prêt emprunt de titres, il a atteint 49 MMDH à fin avril 2026, en baisse de 7% depuis le début de l’année (YTD) et en hausse de 20% sur les 12 derniers mois.

Pour le seul mois d’avril 2026, les levées de capitaux ont été de 13,298 MMDH, dont 10,798 MMDH provenant des émissions de TCN et 2,5 MMDH des émissions obligataires.

LR/MAP