Conseil National de la Presse | La Commission provisoire installée

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Les membres de la Commission provisoire chargée de l’exercice des missions du Conseil national de la presse (CNP) ont été installés vendredi 24 juillet 2026 à Rabat.

Cette Commission, prévue par l’article 96 de la loi n° 09.26 relative à la réorganisation du CNP, assurera, à titre transitoire, l’exercice des missions du Conseil, la préparation et l’organisation des opérations d’élection des représentants des journalistes professionnels et de désignation des représentants des éditeurs de journaux, ainsi que l’annonce de leurs résultats définitifs, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Communication.

Cette Commission provisoire, dont l’installation a été supervisée par le Secrétaire général du département de la Communication, Abdelaziz El Boujdaini, se compose de Hassan Jabir, juge, représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) en tant que Président de la Commission, Abdelghani Bardi, représentant du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mohamed Benkaddour, représentant du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abderrahim Ariri, représentant de la catégorie des éditeurs de journaux, désigné par le Chef du gouvernement, et Yassine Omari, représentant de la catégorie des journalistes professionnels, désigné par le Chef du gouvernement.

La Commission tiendra sa première réunion lundi 27 juillet, dans le respect du délai légal fixé à dix jours à compter de la date de publication de la loi précitée au Bulletin officiel, précise le Département de la Communication.

LR