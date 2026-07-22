Accra | M. Bourita représente SM le Roi au Sommet extraordinaire de l’UA sur l’élimination du Sida d’ici 2030

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Sur Très Haute Instruction Royale, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Sommet extraordinaire de l’Union Africaine sur l’élimination du Sida et la lutte contre les décès maternels évitables, maladies transmissibles et non transmissibles endémiques, et le renforcement des systèmes de santé à l’horizon 2030, qui se tient mercredi à Accra.

A cette occasion, M. Bourita a mis en avant la Vision Royale d’une souveraineté sanitaire africaine fondée sur la solidarité, la justice sociale et le partage d’expertises.

Il a souligné, notamment, que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a fait de la santé un pilier stratégique de sa coopération continentale, en phase avec les trois grands enjeux du Sommet : la fabrication locale de produits médicaux, le financement innovant et la gouvernance politique.

Axée sur l’élimination du Sida à l’horizon 2030 et la lutte contre les décès maternels évitables, les maladies transmissibles et non transmissibles endémiques sur le continent, ainsi que sur le renforcement des systèmes de santé à l’horizon 2030, ce Sommet intervient dans la suite de la décision de la 38e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement relative à l’évolution des priorités sanitaires de l’Afrique.

Le Sommet a examiné une feuille de route de l’UA, à l’horizon 2030 et au-delà, afin de pérenniser la riposte au VIH/Sida, de renforcer la résilience des systèmes de santé et d’améliorer la sécurité sanitaire sur l’ensemble du continent.

La délégation marocaine, conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, est composée de représentants du ministère de la Santé et du ministère de l’Economie et des Finances.

LR/MAP