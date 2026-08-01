La FRMF salue la décision de M. Infantino de retirer la proposition du projet FIFA Forward Entreprise

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La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a salué la décision du président de la FIFA, Gianni Infantino, de retirer la proposition du projet FIFA Forward Entreprise.

Les progrès réalisés ces dernières années grâce aux programmes de développement de la FIFA, en particulier en Afrique, constituent un acquis précieux qu’il faut préserver dans l’intérêt de l’ensemble des associations membres, souligne la FRMF dans un communiqué publié samedi.

Ainsi, face aux divergences suscitées par une réforme, malgré son importance, l’unité de la grande famille du football prime, ajoute la même source.

« Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, souligne que la décision du président de la FIFA a été sage du fait qu’elle met en avant le rassemblement et la cohésion entre les associations membres de la FIFA dans une approche participative à la quête du développement du football », précise le communiqué.

« Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a réitéré, à cette occasion, son soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour toutes les initiatives visant le développement du football mondial », met en avant la FRMF.

L’unité du football mondial est la conviction qui anime cette grande famille dans toute prise de décisions, conclut le communiqué.

LR/MAP