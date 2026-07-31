Exécution de la LF 2026 | Un déficit budgétaire de 20,2 MMDH à fin juin (TGR)

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L’exécution de la Loi de finances (LF) à fin juin 2026 laisse apparaître un solde budgétaire négatif de 20,2 milliards de dirhams (MMDH), contre 24,9 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).

Ce solde résulte de ressources ordinaires (hors recettes d’emprunts) de 357,8 MMDH et de charges (hors amortissements de la dette) de 377,9 MMDH, précise la TGR dans son récent rapport trimestriel sur l’exécution de la LF 2026.

Compte tenu de recettes d’emprunts de 60,4 MMDH et d’amortissements de la dette de 35,2 MMDH, l’exécution de la LF dégage un excédent des ressources sur les charges de 5 MMDH, fait savoir la même source.

S’agissant des ressources globales de l’Etat durant le deuxième trimestre 2026, elles ont atteint 418,2 MMDH, soit un taux de réalisation de 58,7% des prévisions de la LF, sachant que les arriérés de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les demandes de restitution de l’impôt sur les sociétés (IS) ont été respectivement de 33,5 MMDH et de 2 MMDH à fin décembre 2025.

Ces ressources se répartissent sur les recettes ordinaires (54,9%), les recettes d’emprunts à moyen et long termes (14,4%), les recettes des comptes spéciaux du Trésor – CST (30,3%) et les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome – SEGMA (0,4%).

Les charges totales de l’Etat se sont élevées à 413,2 MMDH, soit un taux de réalisation de 54,3 % des prévisions de la LF. Elles se répartissent sur les dépenses ordinaires du budget général (51,7%), les dépenses d’investissement (15,1%), les émissions des CST (24,6%) et les amortissements de la dette (8,5%).

LR/MAP